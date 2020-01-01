تحليل | موسم جديد ومانشستر يونايتد بلا جديد

أبرز ملاحظات مواجهة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

موسم جديد بدأ ومانشستر يونايتد لم يتغير، فريق يعتمد بشكل كبير على التحولات ويعاني كثيرًا أما الفرق التي تتكتل دفاعيًا، والأهم أنّه من السهل ضربه في المرتدات.

في غياب لاعب الوسط القادر على قطع الكرات، وتقديم الظهيرين مستويات قليلة بجانب العيوب الكبيرة عند ليندولوف وماجواير وبطء اللاعبين أصبحت الأمور كارثية.

مانشستر يونايتد بدأ المباراة بطريقة 4-2-3-1 بوجود سكوت ماكتومناي بجوار بول بوجبا وفي الأمام راشفورد وبرونو فيرنانديش وجيمس ومارسيال في الهجوم.

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الفريق ظهر بشكل غير مقبول على المستوى الدفاعي، فمع بداية المباراة شكلت مرتدات كريستال خطورة كبيرة وجاء الهدف الأول مبكرًا ليتعين على أصحاب الأرض الهجوم في مواجهة دفاع متكتل.

التواجد في هذا الموقف هو أسوأ شيء بالنسبة لمانشستر يونايتد مع سولشاير، فالفريق لا يتصرف بصورة جيدة أمام التكتلات، فحتى في أغلب المباريات التي تواجد فيها في موقف متراجع كان الحل لكسر التكتل بالحصول على ركلة جزاء وهذا ما لم يحدث.

بالنسبة لكريستال بالاس الذي يمتلك سرعات متمثلة في زاها وأيوا بجانب ممر جيد مثل تاونسند، فإنّ اللعب على المرتدات أمر مناسب للغاية.

ولولا رعونة الخط الهجومي للفريق اللندني لربما كانت النتيجة اختلفت والغلة التهديفية زادت.

الشوط الثاني لم يشهد أي تغيير حقيقي سوى بعد نزول فان دي بيك بدلًا من بول بوجبا، فالهولندي كان أكثر إيجابية وقربًا من المرمى، وبسبب فهمه الكبير للزمان والمكان تواجد ليسجل هدف الشياطين الحمر في اللقاء.

الخلاصة أنّ مانشستر يونايتد يعاني كثيرًا على المستوى الدفاعي وخط الوسط لا يمتلك اللاعب القادر على استخلاص الكورة ووأد المرتدات، ولذلك فإنّ الحل الأفضل أن يدافع الفريق كمجموعة، ولكن حينما يحتاج إلى الهجوم وترك المساحات تحضر المشكلة.

استمرار مانشستر يونايتد بهذا النحو يجعله قادرًا على الخروج بنتائج إيجابية أمام الكبار ولكنّه قد يسقط ضد أي فريق يجيد لعبة التحولات ويدافع بصورة جيدة.

لا جديد، موسم مختلف ومانشستر يونايتد هو ذات فريق الموسم الماضي دون تطور يُذكر، وربما تكون الخسارة بداية اقتناع الإدارة بضرورة جلب صفقات على مستوى الظهيرين والخط الخلفي.