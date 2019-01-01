تحليل| مانشستر سيتي وآرسنال.. حلم تحول إلى كابوس

ملاحظات فنية على قمة الأسبوع 25 للبريميرليج..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

بكل المقاييس الفنية، سحق مانشستر سيتي ضيفه آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في قمة الأسبوع الخامس والعشرين للبريميرليج.

بدأ بيب جوارديولا بتشكيل مفاجئ بإدخال فيرناندينيو كقلب دفاع بجوار أوتامندي، مع أفضل خيار في غياب ميندي بنقل لابورت على اليسار.

ومع استمرار عودة شراكة ديفيد سيلفا وكيفن دي بروين البعيد عن قمة مستواه بطبيعة الحال بعد الإصابة، حل إلكاي جوندوجان ثالثاً لهما، فيما انتقل برناردو ليمين الهجوم.

على الناحية الأخرى رفع إيمري 4-4-2 الدفاعية شعاراً واضحاً لمباراته، بتقديم إيوبي وكولاسيناتش أمام الظهيران ليشتاينر ومونريال، ووجود الثنائي توريرا وجيندوزي في عمق الوسط أمامهم ثنائي سرعات الهجوم لاكازيت وأوباميانج.

كل شيء يشي بما سيحدث طوال المباراة، سيتي سيستحوذ ويهاجم بكل ضراوة بينما سيحاول الجانرز استرجاع الكرة لبدء عملية التحولات السريعة في الطرق الخالية إلى مرمى سيتي.

الفضل كل الفضل بطبيعة الحال لأليكس إيوبي في تخريب حسابات إيمري، إذ تسبب خطأه الفادح في هدف أول بالدقيقة الأولى ما كان المدرب الإسباني ليضعه في السيناريو التخيلي أبداً.

ولكن لحسن الحظ وعلى الجانب الآخر تسبب دفاع السيتي الهزلي أمام الكرات الثابتة في هدف تعويض غير متوقع أيضاً، بعد أن ألقى مونريال الكرة برأسه باتجاه كوسييلني الذي كان سترلينج الأقرب إليه لسبب غير واضح، كما غطى دي بروين التسلل.

نجح آرسنال في إبقاء وضعية السجال لأطول وقت ممكن، خسر الاستحواذ ولكنه قارب خصمه في عدد المحاولات (6 منها 4 على المرمى لسيتي مقابل 5 منها 2 على المرمى للجانرز بنهاية الشوط الأول، وكان قريباً من الخروج بالتعادل لولا المأساة التي كان يعيشها في مواجهات ليشتاينر ضد سترلينج، فسرقه الأخير إلى البينية وأرسل الكرة إلى أجويرو أمام المرمى الخالي.

هنا سقطت كل الأوراق وانهار آرسنال بشكل تام، شوط كامل بلا محاولة أمام اكتساح أزرق من المحاولات، ما كان الأمر بحاجة لأكثر من هدف ثالث يقتل المباراة، وهو ما قد تم بشكل غير شرعي واضح للغاية، ولكنه أكمل الهاتريك لصالح أجويرو سفاح المواعيد الكبرى.

اضطر إيمري لمحاولة تغيير هذا الوضع بإقحام آرون رامسي ودينيس سواريز بدلاً من إيوبي وكولاسيناتش ليتحول إلى 4-3-1-2 المفضلة له بعض الوقت، ولكن الأوان قد فات بالفعل، سيتي أحكم قبضته على المباراة ليقلص الفارق مؤقتاً إلى نقطتين عن ليفربول.