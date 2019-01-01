تحليل | لماذا سيكون رونالدو «الأسعد» بصفقة يوفنتوس الجديدة؟

القطعة الناقصة في وسط ميدان يوفنتوس ..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

أنهت إدارة يوفنتوس الاتفاق مع النجم الويلزي آرون رامسي، لاعب وسط آرسنال، على انضمامه لصفوف السيدة العجوز في نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع آرسنال.

وبرحيله عن آرسنال، سيُنهي اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا مسيرة دامت 11 موسمًا مع النادي اللندني الشمالي.

وجود رامسي سيُشكل إضافة ممتازة ليوفنتوس، لأنه يفقتر إلى هذه النوعية من لاعبي الوسط، وأقسد لاعب الوسط متنقل بين الصندوقين «بوكس تو بوكس» وبجودة عالية.

يوفنتوس يأمل في أن يظهر رامسي بوجه موسم 2013/2014 حين سجل 16 هدفًا لآرسنال، أو بنسخة يورو 2016 حين تألق وقاد ويلز لنصف النهائي ببراعة.

سبب آخر في أن صفقة رامسي «من الناحية الفنية» جيدة ليوفنتوس بخلاف بالطبع الناحية الاقتصادية كونه يأتي مجانًا، أنه لديه خبرة كبيرة في اللعب في أفضل المستويات، وتحديدًا في دوري أبطال أوروبا حيث خاض 43 مباراة مع آرسنال وسجل 8 أهداف.

لكن يبقى السؤال ما الإضافة الفعلية التي سيُقدمها رامسي في وسط ميدان اليوفي؟

مع استقرار المدرب ماسيمو أليجري على طريقة 4/3/3 معتمدًا في هجومه على قوة أجنحته وأظهرته، ينقصه لاعب وسط يمكنه أن يكون مهاجم وقت الحاجة.

رودريجو بينتانكور وميراليم بيانيتش لاعبان جيدان فنيًا، لكنهما لا يمتلكان قدرة رامسي على الاختراق لمنطقة جزاء المنافسين وتسجيل الأهداف وصناعتها، ويكفي أن نقول أن رامسي في رصيده 38 هدفًا في البريميرليج، ناهيك عن تفوقه في التمريرات الحاسمة على الثنائي.

كل ما قدمه رامسي في البريميرليج هذا الموسم حتى الآن



ما يحتاجه يوفنتوس هو عقل مفكر في وسط الميدان، واللاعب القادر على ربط الوسط بالهجوم.

تلك النوعية من اللاعبين هي التي يحتاج إليها لاعب مثل كريستيانو رونالدو، لأن رامسي طوال مسيرته يمتلك القدرة على «تلميع» المهاجمين أمامه كفان بيرسي وسانشيز بقدراته الفريدة على صناعة الفرص والأهداف والرؤية الممتازة، ودعمهم في الصندوق إن تتطلب الأمر وهو بالتالي يخلق الفجوات في دفاعات المنافسين.

لكن ما هي عيوب الصفقة؟

العيب الأول، هل أن يوفنتوس سيمكنه الاعتماد على اللاعب باستمرار، بالنظر أنه لم يسبق لرامسي أن أكمل أكثر من 40 مباراة في الموسم، وخاض أكثر من 30 مباراة في البريميرليج مرة واحدة فقط منذ موسم 2012/2013.

الشيء الثاني أن اللاعب سبق وعانى بدنيًا خلال فترات له مع آرسنال وتعرض لعدة إصابات، إضافة إلى أنه لم يلعب أبدًا خارج المملكة المتحدة من قبل، فهل هذا يؤثر عليه في دوري كالدوري الإيطالي له وتيرة مختلفة؟!