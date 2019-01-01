تحليل - فيتوريا حصد ثمار قراره مع أمرابط وتفوق به على تشافي

أمرابط كان السلاح الحاسم في قمة النصر والسد

كان لدى البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر بعد نظر عندما قرر ضم نور الدين أمرابط بدلا من المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، في قائمته التي سيكمل بها ما تبقى من منافسات دوري أبطال آسيا 2019.

فقد كان أمرابط ورقة الحسم له في مباراته أمام السد القطري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا والتي أقيمت على على استاد الملك فهد الدولي وانتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف بعد أن كان متأخرًا بهدف.

اعتمد فيتوريا في البداية على الدولي المغربي كجناح أيمن في طريقة 4/2/3/1، ولأن تشافي يعرف قدرات أمرابط جيدًا، كانت تعليماته لعبدالكريم حسن بالالتزام معه تمامًا، وهذا ما توضحه خريطة تحركات عبدالكريم حسن الذي كان ملتزمًا بالبقاء في مناطقه الدفاعية تمامًا.

في الشوط الثاني حدثت لعبة المباراة، قرأ روي فيتوريا جيدًا أن الجبهة السد اليمنى للسد أضعف دفاعيًا كما أن الوينج باك الأيمن علي أسد يتمادى في الهجوم، وبالتالي قرر فيتوريا في الشوط الثاني نقل أمرابط للجبهة اليسرى له اليمنى للسد (كما تُظهر الخرائط الحرارية أدناه) .

وبدأت ملامح الخطورة تظهر لدى أمرابط في الجناح الأيسر بمراوغاته واختراقته، لدرجة أن تشافي أخرج علي أسد ودفع بعبدالعزيز الأنصاري وحول الطريقة لـ4 في الخلف، وجعل عبدالعزيز الأنصار يٌساعد بيدرو الذي تحول كظهير أيمن في إيقاف أمرابط.

لكن أمرابط تفوق على نفسه في لعبة الهدف الثاني ونجح في المرور من الجبهة اليسرى بمنتهى البراعة ولعب الكرة العرضية التي جاء منها هدف الفوز للنصر.

في الأخير النصر كان الطرف الأفضل، وافتقد فعليًا لخدمات هدافه رزاق حمدالله الذي كان بمقدوره ترجمة الكثير من الفرص التي أتيحت للنصر، ولم ينجح صالح العباس قليل الخبرة في استغلالها، رغم ضربه إطار المرمى.

عاب السد الأخطاء الدفاعية، والهدفين بنفس الأخطاء تقريبًا بعدم الرقابة الفردية داخل الصندوق.