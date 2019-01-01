تحليل | فولهام ومانشستر يونايتد - عندما تتراصف النجوم

مانشستر يونايتد يحقق فوزًا هامًا على نظيره فولهام بثلاثة أهداف نظيفة ضمن لقاءات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي على ملعب كرافن كوتيج بأداء مقنع.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق فريق مانشستر يونايتد اليوم فوزًا هامًا للغاية على نظيره فولهام ضمن لقاءات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي على ملعب كرافن كوتيج بثلاثة أهداف نظيفة.

حصول مانشستر يونايتد على نقاط مباراة اليوم يعد أمرًا هامًا للغاية بالنسبة للشياطين الحمر الذين ارتقوا للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت حتى انتهاء مباريات الجولة.

ويمثل فوز اليوم أيضًا دافعًا كبيرًا بالنسبة للفريق قبل المواجهة الهامة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وفي الأسطر المقبلة سنحاول أن نرصد لكم أبرز اللقطات الفنية في المباراة.

بدأ سولشار المباراة لمانشستر يونايتد بالتشكيلة التالية:

دي خيا

شاو - جونز - سمولينج - دالوت

بوجبا - ماتيتش - هيريرا

ماتا - لوكاكو - مارتيا

بداية خادعة

بدأ فريق فولهام المباراة بشكل جيد نسبيًا وظهر منتشرًا بشكل أفضل من مانشستر يونايتد الضيف الذي لم يكن في أفضل أحواله خلال أول ربع ساعة.

فولهام نجح في الضغط وكان انتشاره في أرض الملعب واضحًا أنه رائع حتى جاء الهدف الأول من قبل بول بوجبا وفجأة اختفى كل هذا.

الفريق تفككت خطوطه مع الهدف الأول وفشل في تقديم نفس الصورة التي ظهر عليها في بداية المباراة أو حتى صورة قريبة منها.

واقعية مانشستر يونايتد

نجح مانشستر يونايتد في امتصاص الضغط المستمر الذي أشعله وقود اللعب على أرضه ملعبهم ووسط جماهيرهم في الربع ساعة الأولى.

بعد ذلك نجح الفريق في تحويل حماس فولهام لصالحه عندما استغل الفريق الجودة الكبيرة في تحركات الثنائي بول بوجبا وأنتوني مارسيال.

الهدف الأول جاء بأداء رائع من كل أنتوني مارسيال وبول بوجبا الذي تعامل مع الكرة بمنتهى الذكاء ونجح في خداع الحارس سيرخيو ريكو.

هيريرا متألق

اللاعب الإسباني أندير هيريرا كان له دورًا كبيرًا في فوز مانشستر يونايتد خلال مباراة اليوم من خلال تغطيته الواسعة في منتصف ملعب الفريق.

هيريرا نجح في استرجاع الكرات بسرعة خلف نيمانيا ماتيتش الذي كان اللاعب الوحيد في صفوف مانشستر يونايتد دون المستوى المطلوب في لقاء اليوم.

ربما ما نقص هيريرا في لقاء اليوم هو تسجيله أو صناعته لأحد الأهداف حتى يتوج المجهود الكبير الذي بذله خلال فترة مشاركته في المباراة.

فيل جونز جديد

استحق فيل جونز بكل تأكيد أن يكون واحد من أفضل نجوم المباراة خاصة بعد الهدف الأول لمانشستر يونايتد عندما بدأ فولهام محاولات التعويض.

جونز أظهر أنه لاعب يعتمد عليه في الأوقات الصعبة ونجح في 10 كرات ما بين تشتيت ومنع لتسديدات كما استخلص ثلاث كرات خلال اللقاء.

ليس هذا فقط فلم يكتفي جونز بدوره الدفاعي بل كانت لمساندته لخط الوسط حضورًا كبيرًا في المباراة وقدم أكثر من تمريرة طولية يمكن اعتبارهم خطرين.

حسن إدارة

اجمالًا نجح مانشستر يونايتد بمدربه النرويجي أولي جونر سولشار المدير الفني الجديد للفريق في إدارة المباراة بشكل أكثر من رائع من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة.

حسن الإدارة ظهر بشكل واضح في الربع ساعة الأولى التي كانت الأفضل بالنسبة لفولهام وفي طريقة تسجيل الفريق لأهدافه الثلاثة والارتداد الهجومي السريع في ظل منع أصحاب الأرض من التقدم للأماكن الخطرة من مناطق مانشستر يونايتد.

لم يسحتق أي لاعب في مباراة اليوم أن ينال تقييمًا أقل من 7 درجات من أصل 10 سوى ربما نيمانيا ماتيتش الذي يبتعد عن مستواه المعهود منذ فترة ولا يزال لم يعد له بعد.