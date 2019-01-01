تحليل | صلاح، بوجبا وهازارد .. من نجح في مهمته الجديدة؟

تبدلت أوضاع بعض نجوم البريميرليج من النقيض إلى النقيض في الأشهر والأسابيع القليلة الماضية، مقارنة مع الصورة التي كان عليها هؤلاء النجوم في بداية الموسم، ولعل أبرز من تبدلت أوضاعهم الثلاثي الأبرز في ملاعب مهد كرة القدم هذا الموسم محمد صلاح، بول بوجبا وإدين هازارد.

الفرعون يعود إلى الوراء

صحيح الفرعون يبصم على موسم آخر للتاريخ، لكن بوجه عام، يُمكن القول بأن قدمه منذ بداية هذا الموسم وحتى وقتنا الحالي، أقل نوعًا ما من ومضات الموسم الماضي الاستثنائي، دعك من معاناته أمام الفرق الكبرى، خصوصًا على دوري الأبطال، واكتفائه بهدف يتيم من أصل الـ16 في أحد الكبار –من علامة الجزاء أمام آرسنال-، فهو يجد صعوبة بالغة في تنفيذ مهام مركزه الجديد.

كل لبيب بالإشارة يفهم

تصدر صلاح عناوين كبرى الصحف البريطانية قبل الكلاسيكو الإنجليزي أمام اليونايتد، بحديثه مع (be IN) و "سكاي سبورتس"، وفي المرتين، كرر عبارة "أحسب نفسي لاعب جناح"، وهذه حقيقية لا تقبل النقاش ولا الجدال، وبالطبع كلوب يفهم ويُدرك ذلك، ربما أكثر من أي شيء آخر، لكن على ما يبدو أن المدرب الألماني، يُحاول "التحايل" على الأمر الواقع، بتوظيف أبو مكة في مركز رأس الحربة الصريح، أو بمعنى آخر يكون غالبًا آخر لاعب في الفريق، وأول من يقوم بالضغط على المنافسين.

حتى الآن. من الصعب الاعتراف بفشل صلاح في مهمته الجديدة، على الأقل لاستمرار أهدافه، حتى لو اقتصرت على في مرمى الفرق المتوسطة والتي تُكافح من أجل البقاء، أما في المواجهات الكبرى، والتي كان آخرها معركة بايرن ميونخ في دوري الأبطال، ومن قبلها كل الفرق التي تملك خط دفاع مُنظم، يجد صعوبة بالغة في التعامل مع هؤلاء المدافعين، لأنه ما زال يتعلم قواعد مركز رأس الحربة، مثل الاستلام تحت ضغط وظهره للمرمى، وإيجاد مساحة في العمق، وهذا في حد ذاته، يقضي على 60 أو 70% من رأس مال صلاح، وهو حرمانه من موقف لاعب ضد لاعب على الطرف الأيمن، وغيرها من المواقف التي تُبرز قوته وتُعطيه فرصة إظهار فارق السرعة بينه وبين المدافعين.

وغدًا الأحد. سيكون صلاح وماني وفيرمينو على موعد مع فريق بات يملك خط دفاع مُنظم أكثر من أي وقت مضى، وكما نعرف، واحدة من أهم أمنيات أبو صلاح، هز شباك اليونايتد، الذي لم يتمكن من قبل من الوصول لشباكه، وبطبيعة الحال، إذا عاند كلوب بإستراتيجية اللعب بهدافه في حضن قلبي الدفاع، ستكون فرصة ضئيلة جدًا للتسجيل، أما إعادته لمكانه المُخيف، قد يُضاعف فرصه لإنهاء عقدته مع عقدة ألد الأعداء.

اختفاء هازارد!

لا تفهم إذا كان هازارد بات كتابًا مفتوحًا أمام المنافسين مثل تشيلسي ساري، الذي تراجع بشكل صادم في الآونة الأخيرة، عكس الصورة البراقة التي كان عليها في بداية الموسم، لكن المُلاحظ على النجم البلجيكي، أنه أجاد بشكل لا يُصدق في مركزه الجديد مع ساري، كلاعب أقرب للمهاجم الثاني الحر في الثلث الأخير من الملعب، مع رفع معاناة المهام الدفاعية، التي كان تستنزف مجهوده في السابق.

وضحت الطفرة في أداء هازارد، بإيجابيته على المرمى، التي جعلته هداف الدوري، قبل أن يأتي تسونامي صلاح وسيرخيو أجويرو، لكن سرعان ما عادت نسخة هازارد "المتذبذبة" مع تعديل مركزه لرأس حربة صريح، في فترة تخبط ألفارو موراتا –قبل رحيله- والفرنسي أوليفيه جيرو، معها تراجع أدائه بجانب انخفاض معدل أهدافه، والآن يُكافح لاستعادة هذه الصورة رفقة الوافد الجديد جونزالو هيجواين.

النسخة الأفضل لبوجبا

بدا وكأن الحياة بُعثت من جديد في بطل العالم، بعد تولي سولتشاير الدفة الفنية من مورينيو قبل فترة أعياد الميلاد، أولاً تحرر من الضغط النفسي الذي كان يشعر به في وجود "سبيشال وان"، خاصة بعد دهور العلاقات بينهما، كما وثقت عدسات المصورين ما حدث، عندما عنفه المدرب البرتغالي على مرأى ومسمع الجميع، وفي الأخير، طرده من التدريب الجماعي ليُجبره على التدريب منفردًا، وهذا تقريبًا أسوأ أنواع العقاب النفسي لأي لاعب كرة قدم، فما بالك، بلاعب كان قبل عامين أغلى لاعب في التاريخ.

الشيء المهم. أن المدرب الجديد حرر بوجبا من قيود اللعب كلاعب وسط بأدوار دفاعية أكثر في جهة اليسار، مع مورينيو، كان بوجبا ممنوعًا من اللعب الاستعراضي، فقط عليه تنفيذ التعليمات والتحرك في أمتار معينة، كأنه أحد الجنود في لعبة "الشطرنج"، لكن الآن، نُشاهده يركض بأريحية في أي مكان في الملعب، يقوم بدور صانع الألعاب العصري بأكمل وجه، لا أحد يُشاركه في امتلاك الكرة في وسط الملعب، هو أول من يقوم بالضغط على حامل الكرة بعد خطوة من دائرة المنتصف، أما في مواقف امتلاك الكرة، يفعل ما يحلو له بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حامل أختام الهجمات وصاحب اللمسة قبل الأخيرة، والدليل على ذلك، أنه اللاعب الأكثر تسجيلاً ومساهمة في الأهداف مع سولتشاير، وعندما يكون في يومه، تسير الأمور على ما يُرام، فقط مباراة واحدة لم يلعبها بتركيز كامل، وهي الأصعب على الإطلاق التي خسرها الفريق أمام باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين في قلب "أولد ترافورد".