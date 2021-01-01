تحليل ريال مدريد وسوسييداد | الطرق القديمة تنصف زيدان

تعرف على أهم النقاط الفنية في مواجهة ريال مدريد أمام نظيره ريال سوسييداد في الجولة الـ 25 من عمر اللقاء.

أقيمت اليوم الإثنين مباراة الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني بين ريال مدريد وسوسييداد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو الخاص بالنادي الملكي.

المباراة شهدت الكثير من التقلبات في ظل محاولة ريال مدريد الاستمرار في المنافسة على قمة ترتيب الدوري الإسباني، والتي أصبحت المنافسة عليها ثلاثية بوجود برشلونة وأتلتيكو مدريد.

فيما يلي نستعرض سويًا أهم النقاط الفنية في المباراة التي انتهت بفوز ريال سوسييداد بهدف لمثله.

نظرة على التشكيل

قرر زيدان أن يصحح الأخطاء التي وقع فيها في المباراة الماضية أمام أتالانتا وبدأ المباراة بالمهاجم الصريح الذي يملكه ماريانو دياز.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - ناتشو - رافاييل فاران - لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

ماركو أسينسيو - ماريانو - إيسكو

في المقابل قرر المدير الفني لريال سوسييداد أن يدفع بأفضل العناصر المتاحة بالنسبة له وجاءت تشكيلة الفريق كالتالي:

روميرو

مونريال - لو نورماند- زوبلديا- جوروسابيل

زوبيميندي - جويفارا

بورتو - سيلفا - أويارزابال

إيساك

ضغط ريال مدريد الرهيب

في النصف ساعة الأولى من المباراة نفذ ريال مدريد الضغط المتقدم على نجوم ريال سوسييداد بشكل مكثف.

ذلك الضغط منح ريال مدريد أفضلية على سوسييداد الذي أمتلك الكرة بشكل أكبر ولو كان ذلك تفوق أصحاب الأرض شبه وهمي.

الضغط ليس الطريق الوحيد

بعيدًا عن الضغط لم يتوقف زيدان عن عملية بناء اللعب من الأجناب وإرسال الكرات العرضية لداخل منطقة الجزاء.

في الواقع فواحدة من أخطر فرص المباراة جاءت من كرة عرضية في الشوط الأول من اللقاء ومنعتها العارضة من أن تسكن الشباك.

سرعة عودة ريال مدريد وسوء تصرف نجوم وسوسييداد

بالرغم من فرض ريال مدريد لعملية الضغط على خطوط سوسييداد الخلفية فلم نشعر بالمساحات في دفاع الملكي.

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ذلك يعود في الأساس لسرعة عودة نجوم ريال مدريد في العملية الدفاعية وإغلاق المساحات التي تؤدي للتمرير.

يؤدي ذلك لسوء تصرف من نجوم ريال سوسييداد في بناء الهجمات وتحديدًا المرتدة منها، إلا في كرة واحدة بنهاية الشوط الأول اعتمد فيها إيساك على سرعته.

قلب الطاولة

في الشوط الثاني ودون تبديلات تكتيكية كبيرة في المباراة وجدنا ريال مدريد يبدأ بشكل أفضل ويوزع اللعب بشكل أسرع.

ارتفاع سرعة نقل اللعب في الشوط الثاني تسبب بشكل مباشر في تسجيل ريال سوسييداد للهدف الأول له.

زيدان وتبديلات تثير التعجب

قرر زيدان بعد تلقيه للهدف أن يدفع بثلاثي هوجو دورو، وفينيسيوس جونيور ورودريجو بدلًا من الثلاثي الهجومي ماريانو وإيسكو وأسينسيو.

سبب الحيرة في تبديلات زيدان أنها كلها جاءت كتبديل مركز بمركز، وبالاعتماد على مجموعة من الأسماء الشابة، منهم دورو الذي لم يتجاوز سجله مع الملكي أكثر من 40 دقيقة حتى الآن.

فالفيردي والعودة للمباراة

دفع زين الدين زيدان بفيدي فالفيردي كبديل للوكا مودريتش في الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء ليزيد من حيوية منتصف ملعب الملكي ويزيد من تمويل الأطراف بالكرات التي تتحول لعرضيات كما هي طريقة زيدان دائمًا.

تبديل اللاعب الشاب جاء بالنتيجة المطلوبة وتحسن ريال مدريد بشكل كبير هجوميًا وأصبح أكثر خطورة بموجات من الهجمات التي كنت تنتهي عند أقدام نجوم ريال سوسييداد أو في يد حارس مرماهم.

حتى جاءت كرة الهدف الوحيد للملكي من هجمة منظمة وسجل البديل فينيسيوس جونيور في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الأصلي.