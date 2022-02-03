تحليل ريال مدريد وبيلباو| غاب بنزيما فسقط الميرينجي وأنشيلوتي لا يتعلم الدرس

سقط ريال مدريد في فخ الخسارة أمام أتلتيك بيلباو، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا.

فشل ريال مدريد في إظهار أي خطورة له على مدار الـ 90 دقيقة في مباراة، ولم ينجح في التعامل مع ضغط بيلباو القوي، وفشل أنشيلوتي في الاستفادة من خطأ برشلونة أمام بيلباو السابق.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على أبرز النقاط الفنية بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو.

عانى ريال مدريد بشكل واضح في مباراة الليلة، وظهر تأثير غياب كريم بنزيما لاعب الفريق بسبب الإصابة، ولم يتمكن ريال مدريد من بداية الهجمات وهذا تجلى في العقم الهجومي للملكي في مباراة الليلة الذي لم يهدد مرمى بيلباو في أي فرصة خطرة.

وكان يعتمد كارلو أنشيلوتي، في مسيرته مع ريال مدريد على تحولات هجومية وتحويل اللعب من الدفاع للهجوم، عن طريق الثنائي لوكا مودريتش وكريم بنزيما، ومع غياب المهاجم الفرنسي لم يقدر مودريتش وحده على صناعة الفارق.

كان دور مودريتش ينتهي بنقل الكرة من الدفاع للهجوم، ولكن فشل أسينسيو وفينيسيوس جونيور في القيام بالدور الذي يقوم به بنزيما، في استلام الكرة من وسط الملعب، وخلق الفرص وفتح مساحات للأجنحة.

ولم يتعلم أنشيلوتي الدرس في مباراة بيلباو وبرشلونة في الدور السابق من البطولة، إذ اتسم أداء بيلباو بالضغط القوي ومحاولة استغلال المساحات وأنصاف الفرص، ومع الهجوم القوي لريال مدريد في الدقائق الأخيرة وتقدم لاعبي الوسط استغل بيلباو الفرصة وسجل هدف المباراة القاتل.