تحليل ريال مدريد - إيبار | رسالة واضحة لبرشلونة.. الميرينجي جاهز للأصعب

مباراة مثالية من ريال مدريد قبل لقاء برشلونة وليفربول

عاد ريال مدريد بعد مرحلة التوقف الدولي من حيث توقّف وحقق الفوز المهم على إيبار في رحلة الأسبوعين الحاسمين من الموسم (مواجهة برشلونة في الدوري الإسباني وليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا).

سيطر ريال مدريد على المباراة بالأخص في الشوط الأول، فيما إعتمد على إراحة لاعبيه المهمّين في الشوط الثاني بالأخص بعد تسجيل الهدف الثاني.

تشكيلة الفريقين

ريال مدريد:

كورتوا -ميندي - ناتشو - ميليتاو -مارسيلو - كاسميرو - مودريتش - لوكاس فاسكيرز- أسينسيو - بنزيما - إيسكو

إيبار:

ديمتروفيتش - بوزو- أربيلا - أوليفيرا - سيرجيو الفاريز - بيدرو ليون - أليكس جارسيا - ديوب - برايان جيل - رافا سواريز - كيكي جارسيا

إنتهى الشوط الأول بتقدّم ريال مدريد بهدفٍ للاشيء من توقيع أسينسيو مع الدقيقة 40 بعد أن سبق وألغى الحكم هدفاً آخراً للميرنيجي.

هذا الشوط شهد سيطرة كبيرة ومستوى كبير جداً من أصحاب الأرض رغم مشاركة معظمهم مع منتخباتهم في فترة التوقف الدولي، لكن الأبرز كان كل من ماركو أسينسيو وكاسيميرو.

ملاحظات الشوط الأول:

هو الشوط الذي كان ينتظره أسينسيو تقريباً منذ بداية هذا الموسم، وضعه في عمق الهجوم ساعده كثيراً على الحرية الهجومية وإظهار خطورته أمام المرمى، إن كان بأسلوب إستلام الكُرة والتصرف بالهجمات

أسينسيو كان الأفضل هذا الشوط إضافة الى إظهار ثنائية مميزة مع كريم بنزيما

شوط كبير أيضاَ من كاسيميرو إن كان لناحية قطع الكرات أو الوقوف خلف صنع الهجمات.

غياب كروس (على دكة البدلاء بسبب إصابة مع المنتخب الألماني) عوّضه لوكا مودريتش

فاسكيز وعلى رغم تقديمه شوط جيد جداً إلا أن هفواته كانت ستُكلّف ريال مدريد الكثير

شهد الشوط الثاني تبديل كل من أسينسيو ولوكا مودريتش ودخول كل من توني كروس ورودريجو مع الدقيقة 60 وخروج إيسكو ومارسيلو ودخول فينيسوس جونيور وسيرخيو أريباس.

ملاحظات الشوط الثاني: