تحليل ديربي ميلانو | جيرو وعشر خشبات .. لا تجعل النتيجة تخدعك!

مباراة عجيبة جمعت إنتر بميلان في الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي اليوم، شهدت تفوق الروسونيري بسيناريو درامي.

بعد أن تقدم إنتر في النتيجة وكان أفضل على كافة المستويات وفي كل الخطوط، وجدنا جيرو يسجل هدفين ويقلب النتيجة.

فكيف انتهت المواجهة بتلك النتيجة وماذا كانت أهم النقاط الفنية في المباراة، ذلك ما نستعرضه فيما يلي:

نظرة على التشكيل:

قرر سيموني إنزاجي اللعب بالطريقة الآتية

الخطة 3-5-2

هاندانوفيتش

باستوني - دي فري - شكرينيار

بيريشيتش - تشالهان أوغلو- بروزوفيتش - باريلا - دومفريس

لاوتارو - دجيكو

ولعب بيولي بالرسم الآتي:

الخطة 4-2-3-1

مايجنان

كالابريا - كالولو - رومانيولي - تيو هيرنانديز

تونالي - بن ناصر

ساليميريكيرس - كيسيه - لياو

جيرو

غياب ميلاني واضح

صحيح أن ميلان حصل على الاستحواذ في تلك المباراة، لكن الفريق جسد المعنى الحقيقية لجملة الاستحواذ السلبي.

ميلان لم يكن خطيرًا على الإطلاق طوال أحداث المباراة باستثناء كرتي الهدفين، فقط في ذلك الوقت كان الضيوف أفضل.

فريق بيولي فقد الكرات في الثلث الأخير من الملعب وارتدت عليه بهجمات خطيرة ووقف يشاهد كالجماهير.

🔵 د75: ميلان 0 - 1 الإنتر

🔴 د76: ميلان 1 - 1 الإنتر

🔴 د78: ميلان 2 - 1 الإنتر



ميلان يقلب الطاولة على الإنتر ويحسم الديربي بهدفين لهدف 🔝



جيرو سجل هدفين خلال 3 دقائق. ⚽



ديربي ميلانو لم يخلو من الإثارة كعادته. 🔥 pic.twitter.com/R92p4CEuS0 — GOAL Arabia (@GoalAR) February 5, 2022

إنتر الأفضل لكن هذا لا يعني الفوز!

كان إنتر أفضل في معظم أوقات المباراة، وفرط في فوز سهل بعدد كبير من الأهداف خلال الشوط الأول من اللقاء.

إنتر ترك الكرة لميلان في أغلب الأوقات، وكلما فقد الضيوف الكرة حول فريق إنزاجي الكرة لعرضية خطيرة.

النيراتزوري وصل أكثر من مرة وأهدر العديد من الفرص السهلة وتم إلغاء هدفًا لهم، وفي النهاية ندموا على كل ذلك.

جيرو وعشر خشبات

في كرتي الهدف الأول والثاني نجح جيرو منفردًا في إعادة ميلان للمباراة ومنحهم ثلاث نقاط كانت في جيب إنتر.

كرة الهدف الثاني تحديدًا أظهرت الفروق الفردية بين هجوم ميلان وإنتر، تحول جيرو وحركته التي تركت دي فراي في ظهره هي أفضل دليل على ذلك.

في ثلاث دقائق فقط نجح ميلان في قلب النتيجة لصالحه عن طريق جيرو وحده بأداء خيالي فردي منه بالرغم من إهداره بعض الفرص في البداية.

ما هي أهم النقاط الفنية في مواجهة ديربي ميلانو بين إنتر وميلان في الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي؟؟!

بيت القصيد

ربما كان ميلان أفضل على مستوى الاستحواذ، لكن الخطورة كانت لصالح إنتر بشكل واضح في المواجهة.

أصحاب الأرض كان يمكنهم أن يحسموا المواجهة لصالحهم في الشوط الأول دون الحاجة للشوط الثاني، لكن العكس تمامًا هو الذي حدث، فأهدروا الفرصة برعونة.

في النهاية نجح جيرو منفردًا في تحقيق الفوز لميلان وقلب النتيجة لصالح فريقه، بالرغم من تفوق إنتر.