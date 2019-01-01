تحليل | خليفة صلاح في ليفربول!

اللاعب يمتلك حلول يفتقدها ليفربول في الوقت الراهن..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

اشتهرت أكاديمية ليفربول عبر تاريخها بتزويد الفريق بالعديد من النجوم، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر ستيفن جيرارد ومايكل أوين وروبي فاولر وجيمي كاراجير ورحيم ستيرلينج.. إلخ.

أحدث الأسماء التي جاءت عبر تلك الأكاديمية الشهيرة هو الظهر الأيمن الشاب ألكسندر أرنولد، الذي اعتبره مرصد CIES أغلى ظهير في العالم في الوقت الراهن.

خريج آخر من أكاديمية ليفربول في دائرة الضوء الآن، ويمكن اعتباره مستقبل ليفربول، والحديث عن هاري ويلسون الذي يُقدم مستويات مميزة رفقة ديربي كاونتي الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي والذي يشرف على تدريبه فرانك لامبارد.

ويكمل ويلسون عامه الثاني والعشرين في مارس المقبل، وبالتالي فسيكون حريصًا للغاية على حجز مكان له في التشكيلة الأساسية للريدز في المستقبل القريب.

ومن المؤكد أن أداءه الرائع وتسجيله لـ12 هدفًا خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات سوف يزيد من فرص انضمامه للفريق الأول لليفربول خلال الموسم المقبل.

ويمتاز اللاعب الويلزي الدولي بالحركة الدؤوبة والتسديد من المسافات البعيدة (9 أهداف من خارج منطقة الجزاء)، وخاصة من الضربات الثابتة، وهو السلاح الذي يفتقد إليه ليفربول.

فهذا الموسم فقط سجل ويلسون 5 أهداف من ركلات حرة مباشرة، في المقابل ليفربول لم يسجل سوى هدف يتيم من ركلة حرة مباشرة عبر زميله في الأكاديمية أرنولد أمام واتفورد في البريميرليج.

وإلى جانب ذلك فأسلوب اللاعب، الذي يلعب على الجناحين، قريب للغاية من أسلوب محمد صلاح في محاولاته الاختراق من العمق والتصويب في الزاوية البعيدة من المرمى.

وعلى غرار صلاح يمتلك ويلسون قدم يسرى ذهبية سجل بها أهدافه الـ10 كلها في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وتجعله أقرب للعب على الجناح الأيمن، وهو مركز صلاح الأساسي. وإضافة لقدرته على شغل أي مركز على الجناحين فهو لديه قدرة كبيرة على اللعب خلف المهاجمين.

وسواء نجح ويلسون، في حجز مكان له في التشكيلة الأساسية لليفربول أم لا، فمن المؤكد أنه سيكون لاعباً بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة المقبلة لا محالة على إثر تلك المستويات المبهرة، وربما يكون خليفة صلاح إن قرر الأخير الرحيل عن ليفربول لتجربة أكبر.

كل ما قدمه ويلسون في التشامبيونتشيب هذا الموسم حتى الآن

