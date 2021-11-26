تحليل | خطوة ذكية نصرت النصر، وحل تاليسكا في تحويله إلى رونالدو

استطاع النصر الوصول أخيرًا للقارب الذي قد يُنقذه من الغرق هذا الموسم ويصل به إلى بر الأمان، والذي كان ببساطة الفوز على الأهلي في جدة بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الـ12 من الدوري السعودي، وهو انتصار لم يتحقق سوى بتدخل ذكي من المدرب المؤقت مارسيلو سالازار.

النصر قدم شوطًا أول دون المتوسط خاصة من الناحية الهجومية، وذلك بسبب الأداء المتواضع من فينسنت أبو بكر، رغم جهده، وتاليسكا وأيمن يحيى، وقد لعب الثلاثي بجانب خالد الغنام في الهجوم وكان أنشطهم وأفضلهم.

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انقلب الحال تمامًا في الشوط الثاني وأدى الفريق مباراة قوية هجوميًا واستطاع الوصول لمرمى محمد الربيعي مرتين وأهدر عدة فرص أبرزها رأسية أيمن يحيى، والسبب خطوة ذكية من المدرب الذي خلف بيدرو إيمانويل وقاد النصر للمباراة الثانية عقب التعادل في الأولى مع الرائد 2-2.

ماذا فعل سالازار في الشوط الثاني ليقود النصر إلى الفوز؟

المدرب البرازيلي قام بتغيير مركز ومهاجم تاليسكا من صانع لعب، لاعب مركز 10، إلى مهاجم متحرك بجانب أبو بكر تارة وجناح أيمن هجومي تارة أخرى .. بحيث أصبحت طريقة اللعب تتغير من 4-4-2 إلى 4-2-3-1، لكن في الطريقتين تخلى البرازيلي تمامًا عن دوره المعتاد في الفريق وهو صانع ألعاب، وقد أعاد يحيى ليلعب في العمق متأخرًا للخلف قليلًا ويتقدم من الخلف للأمام كما رأيناه في الرأسية التي سددها وتصدى لها الربيعي.

ولو نلحظ في أول دقائق الشوط الثاني، كان أول تصرف سليم من تاليسكا حين يتلقى الكرة في المباراة، وذلك حين تواجد في الجانب الأيمن واستلم الكرة وراوغ للداخل وحصل على خطأ .. تلك كانت مجرد البوادر.

المهاجم صاحب الـ27 عامًا، وأكرر المهاجم وليس صانع اللعب، نجح في إحراز الهدف الأول من تحرك وتمركز مثالي داخل منطقة الجزاء، ومن ثم أضاف الثاني من تحرك رائع من الجانب الأيمن للهجوم للاستفادة من تمريرة أبو بكر الحاسمة الممتازة.

مباريات النصر هذا الموسم تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن تاليسكا لا يصلح أبدًا كصانع ألعاب أو لاعب رقم 10 .. لا يُجيد هذا الدور ولا يُحبه أبدًا ولا يستطيع القيام به، والدليل أنه لم يصنع سوى هدف واحد و8 فرص في 11 مباراة، وقد سجل 8 أهداف .. مما يؤكد أنه مهاجم وليس صانع لعب.

4 حلول أمام النصر للاستفادة من تاليسكا

تاليسكا لاعب لا خلاف أبدًا على جودته العالية وقدراته الكبيرة، هو يُشبه كثيرًا أسلوب لعب كريستيانو رونالدو المعتمد على المهارة والسرعة في الانطلاق، بجانب القدرة الرائعة على الاستفادة من الكرات الهوائية، رونالدو لم يلعب طوال مسيرته أبدًا كصانع لعب، بل كجناح أو مهاجم، والاختلاف يكون فقط في التمركز والاندماج مع المنظومة الجماعية.

النصر أمامه 4 حلول للاستفادة من تاليسكا وجعله قائد ثورة التصحيح في الفريق، وذلك بتحويله إلى كريستيانو رونالدو النصر، ليس بينها بالتأكيد استمراره كصانع لعب ولاعب رقم 10، وتلك هي: