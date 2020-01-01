تحليل | جوارديولا يكتشف سر نونو سانتو أخيرًا

كيف فاز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون بعدما خسر أمامه ذهابًا وإيابًا الموسم الماضي؟

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على نظيره وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء الجولة الثانية الذي جمعهما في الدوري الإنجليزي مساء اليوم.

في مباراة اليوم بدأ جوارديولا برسم تكيتيكي جديد، وبه ظهر مانشستر سيتي بشكل أفضل من حيث الانتشار والقدرة على تحجيم عناصر الفريق المضيف الذي شكل عقدة للمدرب الإسباني.

مانشستر سيتي بالـ 4/2/3/1 كان أفضل، ونجح في تحرير كيفين دي بروينه أكثر والذي منح له رئة إضافية في وسط الملعب وساعده على الارتداد والتحولات التي أرهقت عناصر وولفرهامبتون.

المزيد من الفرق

ثنائية رودري وفيرناندينيو في وسط الملعب منحت الفريق ما يحتاجه في البناء، ولكنها تركت لاعبين في الثلث الأوسط متأخرين يميل كل واحد منهما إلى طرف من الأطراف خاصة في الحالة الدفاعية.

الكماشة التي نجحت ثنائية الظهير مع لاعب الوسط في صناعتها منعت نونو سانتو من استخدام أهم أسلحته وهي الأظهرة في خطته التي تتضمن وجود 3 مدافعين في الخلف، حيث يتحول الظهيران إلى جناحين.

ومع تواجد أداما تراوري على اليمين، نجح مندي وفيرناندينيو في منعه من التقدم، ليس فقط من خلال الواجبات الدفاعية، بل بإجباره على الالتزام بوسط ملعبه خوفًا من ضغط السيتي الكبير على الأطراف.

ربما كان الاستغناء عن محرز لصالح فودين بسبب الواجبات الدفاعية التي يؤديها النجم الإنجليزي الشاب إلى جانب مساهمته هجوميًا على الطرف، حيث كان أحد أهم العوامل لإيقاف تراوري في بعض الأحيان.

هذه النقاط كانت الأهم فيما يتعلق بالاختلاف بين المباريات التي سقط فيها السيتي أمام وولفرهامبتون في الموسم الماضي، والتي يبدو أن بيب قد وضع يده عليها لذلك نجح في الانتصار.

محرز في ريال مدريد .. حملات لتغيير الانتماء ومنافس جديد لميسي

3 نقاط هامة يبدأ بها مانشستر سيتي موسمه نحو استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وبكسر عقدة شكلت له صداعًا مزمنًا طوال الفترة الماضية، في انتظار القادم وما يخبئه جوارديولا لبقية الموسم محليًا وأوروبيًا.