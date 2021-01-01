تحليل | تشيلسي ومانشستر يونايتد .. رحل لامبارد فلم يجد سولشاير "زبونه" المفضل

أبرز الملاحظات الفنية على مواجهة تشيلسي ومانشستر يونايتد

فيما عدا مباراة الدور الأول التي انتهت بالتعادل السلبي، اعتاد أولي جونار سولشاير تحقيق الانتصارات على فرانك لامبارد، لذا كان التعادل السلبي في الدور الأول مفاجئًا، ولكنها تكررت في مواجهة اليوم لتثبت أن الأمر لم يكن له علاقة بثنائية النرويجي والإنجليزي.

خيّم التعادل السلبي على مجريات مباراة مانشستر يونايتد ومضيفه تشيلسي، والتي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج مساء الأحد في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم ترتق المباراة إلى المستوى المأمول على الإطلاق، حيث كان الحذر هو عنوان كلا الفريقين، ويبدو أنهما بالفعل ارتضيا بالخروج بنقطة واحدة من العاصمة البريطانية لندن.

كانت السمة الأساسية لتلك المباراة هي الخوف، كلا الفريقين لم يكن يريد أن يتعرض للهزيمة بالأخص بعد اقترابهما على مستوى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

توخيل لعب بالـ 3/4/2/1 وحاول صناعة مثلث أمامي من حكيم زياش وميسون ماونت خلف تيمو فيرنر، ولكن الثلاثية لم تمنح الفريق التنوع المطلوب وظهر زياش تحديدًا في غير موضعه، وبدرجة أقل ميسون ماونت.

على الجانب الآخر قام سولشاير بالدفع بميسون جرينوود أقرب للمهاجم الصريح وخلفه ماركوس راشفورد، في ثنائية لم تمنح أيضًا ما هو مطلوب، لذا كان الشكل الهجومي لكليهما أقل من المنتظر.

المبادرة غابت طوال المباراة، يكفينا أن نقول أن أول الفرص التي من الممكن أن يطلق عليها فرصة جاءت عبر تسديدة من فريد في شوط المباراة الأول، جاءت بشكل فردي من خارج منطقة الجزاء.

ربما ظهر تشيلسي مع توخيل الأكثر هجومية وفقًا للمعطيات مبادرًا أكثر من مانشستر يونايتد في بعض اللمحات خلال المباراة، بالرغم من أنه لم يكن أفضل كثيرًا من الشياطين الحمر.

خلال الربع ساعة الأخيرة من المباراة شاهدنا رغبة فردية من اللاعبين في تحسين الأمور دون تدخل تكتيكي واضح من الثنائي أولي جونار سولشاير وتوماس توخيل، حيث بدا أنهما رضيا بالتعادل.

التحسن لم يكن كافيًا فكلا الفريقين غلبت عليهما المخاوف من فقدان النقطة المضمونة في ظل المغامرة بحثًا عن النقاط الثلاثة، وكان صعود عناصرهم للهجوم بحساب خوفًا من هجمات الخصم المرتدة، ففشلت كل المساعي للشباك.

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مؤخرًأ، اعتادت مباريات مانشستر يونايتد وتشيلسي على الخروج بنتائج عكس الأداء تارة وفقر تكتيكي تارات أخرى، ولكن على ما يبدو فإن سولشاير لم يكن يعرف الطريق سوى نحو مرمى فريق يدربه لامبارد، لا تشيلسي في العموم.