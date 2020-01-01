الدوري الإنجليزي الممتاز

تحليل | تشيلسي وليفربول .. ولأن تفصيلة واحدة فقط تكفي

كتب | يوسف حمدي
كتب | يوسف حمدي
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Christensen Kepa Chelsea 2020
Goal/Getty
أبرز الملاحظات الفنية على مواجهة تشيلسي وليفربول في ثاني جولات البريميرليج

ليفربول ينجح في إسقاط تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء ليحقق فوزه الثاني ويكبد البلوز خسارتهم الأولى ويكتب فصلًا جديدًا من صراع ثنائي بين فرانك لامبارد ويورجن كلوب. 

تشيلسي بدأ اللقاء بالـ 4/3/3 المعتادة، كيبا في حراسة المرمى، رباعي دفاعي مكون من ريس جيمس وكريستنسن وزوما وماركوس ألونسو، ثلاثي وسط الملعب نجولو كانتي وماتيو كوفاتشيتش وجورجينيو خلف الثلاثي الأمامي كاي هافيرتس وميسون ماونت وتيمو فيرنر. 

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    أما ليفربول فبدأ بالخطة المعتادة لكلوب أيضًا، أليسون في حراسة المرمى، فيرجيل فان دايك بجوار فابينيو في الخلف وعلى اليمين أرنولد وعلى اليسار روبرتسون، ثلاثي وسط الميدان نابي كيتا وهندرسون وفينالدوم، خلف الثلاثي الأمامي صلاح وماني وفيرمينو. 

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