تحليل برشلونة وويسكا | كيف تلعب بـ 13 لاعبًا؟ وإلى متى يا ميسي؟!

تعرف على أهم النقاط الفنية في مواجهة برشلونة وويسكا في الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

حقق فريق برشلونة الفوز اليوم على نظيره ويسكا في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

النادي الكتالوني سيطر على المباراة بكافة الطرق الممكنة، وقدم واحدة من مبارياته الجيدة في الموسم الجاري على ملعب كامب نو.

في الأسطر المقبلة سنحاول أن نستعرض معكم أبرز النقاط الفنية في المباراة في محاولة منا لتفسير هيمنة برشلونة وأسباب تحقيق الفوز!

كومان ينفعل بوجه الحكم: "لماذا لم تستشر الفار؟"

نظرة على التشكيل .. لماذا التغيير؟!

إذا كان الفريق يقدم مستويات طيبة بطريقة ما لماذا تغيرها؟ ذلك بالتحديد ما قام به رونالد كومان.

كومان بدأ بثلاثي في خط الدفاع، وجاءت تشكيلة الفريق كالتالي:

مارك أندريه تير شتيجن

أوسكار مينجويزا - فرينكي دي يونج - كليمون لونجليه

سيرجينيو ديست - سيرجيو بوسكيتس - بيدري رودريجيز - جوردي ألبا

ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي

سندافع حتى الموت!

قرر المدير الفني لنادي ويسكا أن يدخل تلك المباراة للدفاع فقط ولا شيء غيره، وهو ما ظهر واضحًا في الدقائق الأولى منها.

تطور أداء الفريق بشكل بسيط على مدار المباراة عندما خرجوا في كرات مرتدة متفرقة، جاء منها ركلة الجزاء التي سجل منها الفريق هدفه الوحيد!

حتى عندما تلقى الفريق الهدف الأول والثاني لم يتحرك ولم يخرج للهجوم، وهو الخيار المنطقي في مواجهة برشلونة في حالته الطبيعية على ملعب كامب نو.

الأمر اختلف قليلًا في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، فوجدنا ويسكا يضغط بشكل عالي ويسعى لقطع الكرات والتسديد، وسنحت لهم أكثر من فرصة، لكن الوقت كان قد تأخر على التعويض.

دي يونج اللاعب رقم 12 و13

الدور الأساسي لفرينكي دي يونج على الورق كان قلب الدفاع، أو متوسط الدفاع بمعنى أدق، كلاعب ثالث في الخط الخلفي مع مينجويزا وكليمون لونجليه.

في الكثير من أوقات المباراة صعد دي يونج كلاعب إضافي في وسط الملعب بجوار بوسكيتس بينما تقدم بيدري بين الخطوط لمساندة ميسي وديمبيلي وجريزمان.

وفي نهاية الشوط رأينا النجم الهولندي يلعب بحرية في الخط الأمامي ويهدد المرمى بكرة منعتها العارضة ومعها الحارس من أن تسكن الشباك.

اكتساح كومان

تفوق نادي برشلونة بشكل كامل في جميع مناطق الملعب على ضيفه ويسكا، بالرغم من أن أداء الفريق لم يكن الأمتع في اللقاءات الماضية أو الأكثر صناعة للفرص.

الفريق أمتلك الكرة أغلب أوقات المباراة، وأسرع في استعادتها في كل مرة فقدها فيها، ووجد نفسه في مواجهة المرمى مرات عديدة، وهنا ينتهي دور كومان.

كومان منح نجوم برشلونة المفاتيح التي تعطيهم الفوز بالمباراة ودفع بهم لأرض الملعب، فرأينا نسخة جيدة من الفريق الكتالوني وظهور مميز على ملعب كامب نو.

ميسي القادر على تغيير كل شيء

قبل هدف ميسي في الدقيقة الـ 13 من عمر اللقاء لم يكن برشلونة بنفس الخطورة التي ظهر عليها الفريق بعد هدف النجم الأرجنتيني.

وبالرغم من الحالة الدفاعية التي أصر عليها ويسكا بعد تلقيه الهدف الأول، إلا أن أثر هز ميسي للشباك انعكس على أداء الفريق فيما تبقى من اللقاء ومنحهم الثقة للمزيد من الأهداف.

هدف جريزمان هو خير ترجمة لتلك الكلمات، فلولا تقدم الفريق بهدف نظيف، لم يكن الفرنسي ليسدد تلك الكرة في ذلك التوقيت على الأغلب بهذة الطريق.