تحليل برشلونة وخيتافي | لأن كومان لم يتعلم من درس إشبيلية

أبرز النقاط الفنية لسقوط برشلونة أمام خيتافي

مجددًا يسقط برشلونة في الدوري الإسباني وهذه المرة كانت الهزيمة أمام خيتافي في لقاء شهد تواجد النادي الكتالوني في شوط واحد فقط.

برشلونة لعب بنفس الرسم، 4-2-3-1 لكن بوجود عثمان ديمبيلي وبيدري بدلًا من فاتي وكوتينيو، لكن الفرنسي كان سيئًا للغاية وتسبب في إفساد العديد من الفرص الخطيرة.

المزيد من الفرق

جريزمان ظهر أيضًا بشكل أقل من المتوقع وحتى حينما وصل بانفراد على المرمى أهدر الكرة بصورة غريبة وحرم برشلونة من التقدم.

الفريق لا يزال يعتمد بشكل أكبر على الجهة اليسرى أكثر من اليمنى وبالتالي مع غلق الزوايا على ديمبيلي وبديله فاتي أصبحت الأمور أسهل بالنسبة لخيتافي.

مع تأخر برشلونة في النتيجة، ظهر كومان مجددًا وهو عاجز على تعديل شكل الفريق، نزول كوتينيو ثم فاتي وبعدها قرر تغيير الطريقة إلى 3-4-3 بخروج سيرجي روبيرتو ونزول بوتش ولكن جاء التعديل في وقت متأخر جدًا.

كومان أظهر شكلًا سيئًا في الشوط الثاني، ويبدو أنّ الوضع البدني مقلق، كما أنّ تعامل كومان مع اللقاء لم يختلف كثيرًا عن تعامله مع مباراة إشبيلية.

بوتش كان يستحق اللعب مبكرًا عن ذلك، واللعب بثلاثي في الدفاع لن يكون مناسبًا بوجود ديست الذي يلعب بشكل هجومي أكثر منه ولذلك لم يقدم الحلول الممكنة.

برايثوايت كان يستحق أيضًا المشاركة بشكل مبكر ولديه القدرة على اللعب كمهاجم صريح بدلًا من جزيزمان الذي يبدو بلا هوية واضحة