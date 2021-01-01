تحليل برشلونة - أوساسونا| في إنصاف كومان.. الفوز عندما تكون سيئاً

أوساسونا شكل خطورة واضحة، الثغرات موجودة والتعب ايضاً، لكن برشلونة هذه المرة استطاع تحقيق المطلوب

حسم برشلونة النقاط الثلاث الأكثر أهمية بالنسبة له هذه الجولة بفوز صعب على اوساسونا خارج الديار لينتظر نتيجة ديربي مدريد وما سيؤول اليه صراع اللقب.

دخل برشلونة مجدداً برسم تكتيكي مكون من 3 مدافعين 3-5-3، التكتيك الذي بدأ يثمر انتصارات للبلاوغرانا مؤخراً

التشكيلتان:

برشلونة: شتيغن - ألبا - لينغليت - أومتيتي - مينغويزا - ديست بوسكيتس - دي يونغ- بيدري- غريزمان - ميسي

اوساسونا: يرجيو هيريرا، ناتشو فيدال، اياردان ، ديفيد غارسيا، مانو سانشيز، تورو، مونكايولا، روبرتو توريس، روين غارسيا، كيكي بارخا، كاليري

أنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بهدف للاشيء من صناعة ميسي وأقدام جوردي ألبا مع الدقيقة 30، لكن هذا كانت النتيجة تعكس واقع الشوط؟

ملاحظات الشوط الأول:

تعب مباراة الكأس أمام إشبيلية كانت ظاهرة على لاعبي برشلونة خصوصاً الخط الخلفي.

مارك آندريه تير شتيغن قام بـ3 تصديات حاسمة، كانت أهدافاً مُحققة، هو رجل برشلونة الأول الى جانب ميسي في هذه المباراة، باتت هذه الجملة "كليشيه" مُكرر، "كوبي بيست" لكننا فعلاً نقصدها، فلولا أول تصدِ قام به كان سيجد برشلونة نفسه متأخراً قبل هدف ألبا.

أسلوب ميسي في صناعة اللعب، سنبقى نتساءل دوماً "كيف فعلها، أو كيف راقب تحرك ألبا ووضعه أمام المرمى؟"، هذه الأسئلة التي كنا نتوجه بها الى زملائه السابقين تشافي وانيستا عندما يتعلّق الأمر بأهدافه، ميسي في الشوط الأول كان صانع ألعاب من الطراز الرفيع.

المدافع الشاب أوسكار مينغويزا لديه عيبان كبيران، أولاً كثرة تقدمه غير المبرر، خصوصا بخدة 3 قلوب دفاع التي تعطي الحرية للظهيرين، وضعفه في الواحد على الواحد، لا نلومه في قلة الانسجام بين المدافعين فهذا أمر طبيعي في هذا الرسم التكتيكي، لكنه أحد أسباب الثغرات الدفاعية التي كان لها شتيغن بالمرصاد

الشوط الثاني غيّر كومان الرسمي التكتيكي الى 4-3-3 بحب أومتيتي وإشراك ديمبيلي في سعي هجومي لحسم النقاط الثلاث المهمة قبل ديربي مدريد التي قد تغيّر في مسار المنافسة على اللقب.

ومع مجريات الشوط الثاني وبقاء النتيجة على ما هي عليه 1-0 خرج غريزمان لصالح مارتن بريثويت وبوسكيتس لصالح موربيا صاحب الهدف الثاني.

خروج بوسكيتس ودخول صاحب الـ18 عاماً اثار العديد من الاسئلة من النُقاد لكن أثبت كومان انه متحكم في قدرة شبان هذا النادي.

ميسي بالصيف: "قررت الرحيل وأحد الاسباب ان شبان النادي قادرون على تحمل المسؤولية" — Dina Jarkas (@JarkasDina) March 6, 2021

ملاحظات الشوط الثاني:

أوساسونا أكمل بأدائه الجيد وخلق فرصاً خطيرة جداً كانت تنقصها النجاعة التهديفية لايذاء برشلونة

دفاع الضيوف به ثغرات عديدة خصوصاً مع تغيير الرسم التكيتيكي

دخول ديمبيلي عزز من تواجد ديست الدفاعي في الجهة اليُمنى هجومياً إن كان لانطلاقاته أو مراوغاته

موريبا يستحق الاشادة التي يتلقاها لكن من الشبان الآخرين يجب ذكر ديناميكية بيدري طوال المباراة، لا يخسر الكرات بسهولة، دينامو في وسط برشلونة وأكثر من ركض خلال المباراة.