تحليل| المغرب وكوت ديفوار.. لأن المنظومة عادةً ما تنتصر

ملاحظات فنية على قمة المغرب وكوت ديفوار في الجولة الثانية لدور المجموعات..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب المنتخب المغربي على نظيره الإيفواري بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا (مصر 2019).

بدأ المنتخب المغربي بـ4-3-3 بوجود ياسين بونو في حراسة المرمى، أمامه الرباعي درار وبنعطية وسايس وحكيمي، ثم ثلاثي الوسط الأحمدي وبوصوفة وبلهندة، وصولاً إلى الثلاثي الهجومي زياش وامرابط والنصيري.

على الناحية الأخرى بدأ المنتخب الإيفواري بـ4-2-3-1، جبوهو في المرمى أمامه أورييه وتراوري وكانون وكوليبالي، وثنائي وسط مكون من دييه وكيسييه، يتقدمهم نيكولاس بيبي وسيري وجراديل تحت كودجيا كمهاجم وحيد.

رغم امتلاء قائمة كوت ديفوار بالمواهب، إلا أننا وللأمانة شاهدنا أجيال أقوى وأكثر موهبة جيل ديدييه دروجبا وآرونا ديندان وآرونا كونيه على سبيل المثال لم يضع يده على هذا اللقب..

ربما تبدو الصورة هكذا، ولكن الحقيقة أن أسماء بداية الألفية كانت رنانة أكثر، بينما تملك القائمة الحالية عدداً من اللاعبين المميزين، أحد البدلاء الذي حل خلال المباراة (كورنيه) هو جناح ليون، بيبي هو أحد أبرز نجوم الدوري الفرنسي في الموسم الماضي.

ولكن وكالعادة، لهذا لا تفوز كوت ديفوار بكأس الأمم مهما بلغت قوتها باستثناء نسخة 2015، لنفس السبب الذي لم يجعل دروجبا يرفع الكأس.. ألا وهو قدرة أي منظومة حقيقية على هزم كوت ديفوار طالما أنها لا تملك ما يناظرها.. ولنا في مصر 2006 و2008 والجزائر 2010 مثال واضح على ذلك.

لهذا لا يمكن تسمية هذه المباراة خصوصاً في أول 60 دقيقة منها سوى بالتفوق الكامل للمغاربة على العاجيين، لأن هيرفي رينار الذي توج باللقب مع زامبيا من قبل دائماً ما يقدم منظومة حقيقية، تصمد قدر استطاعتها حتى وسط المشاكل التي ضربت المعسكر في تلك البطولة.

المنتخب العربي وأحد المرشحين للفوز باللقب رغم كل شيء، يملك دفاعاً ومتماسكاً، مفيداً للغاية في الإسهامات الهجومية على صعيد الأظهرة أو حل تسديد الرأسيات المتوفر في بنعطية. المغرب يملك صلابة كبيرة في خط الوسط تجعله يظهر دائماً ككتلة مترابطة خاصةً مع الأدوار المميزة لبلهندة على يسار الدائرة.

فوق كل ذلك لا ينقص المغرب حلول لصناعة اللعب أبداً في الهجوم، يميناً لديه حكيم زياش نجم أياكس صانع الألعاب بالأساس، يساراً لديه نور الدين امرابط الذي لم ينَل أبداً القدر الكافي من التقدير كونه أحد أهم عوامل تماسك شكل هذا الفريق إن لم يكن الأهم.

لذلك نجح المنتخب المغربي في تنفيذ مقاربته ببراعة شديدة، استحوذ على الكرة أغلب فترات الشوط الأول دون خوف من سرعات كوت ديفوار، واجه مرتدات الخصم بشجاعة وبراعة من الأمام، أظهر وسط كوت ديفوار كمجموعة من المراهقين في مواجهة نسقه المسيطر، وبالفعل جاءت المكافأة في صورة هدف النصيري في الدقيقة 23.

هذا الهدف تحديداً هو أبجدية كرة القدم الوحيدة التي افتقر لها المغاربة في كأس العالم وتحديداً أمام إيران، أتتك الفرصة أمام المرمى في موقع خطير = استغلها وسجل. هذا لا يمنع الظلم الواضح الذي تعرض له المنتخب العربي أمام البرتغال في المباراة التالية، ولكن خسارة مباراة إيران التي كان يجدر بهم الفوز بها كانت لتمنحهم فرص أكبر للتأهل رغم أنف انعدام العدالة.

لتوضيح ما حدث في الوسط، حتى الدقيقة 75 نجح كريم الأحمدي في جميع تدخلاته الأربعة، نجح بلهندة في جميع تدخلاته الثلاثة، فيما أخفق بوصوفة في واحد فقط من أصل 3. كيسييه لاعب وسط ميلان على الناحية الأخرى نجح في تدخل وحيد، بينما تألق زميله سيري دييه، وتعرض للمراوغة في جميع محاولاته الأربعة!

في الشوط الثاني تغيرت مقاربة رينار نسبياً، فلم يمتلك المغرب الكرة بنفس الكثافة، إذ بدأ في تراجع تدريجي محسوب تاركاً الكرة لخصم لم ينجح في التصرف بها أو بدونها، ولهذا بينما كان الفوز الهزيل للمغرب على ناميبيا مثيراً للقلق، كان فوز كوت ديفوار على جنوب إفريقيا خادعاً بمعنى الكلمة.

بكلمات أخرى، هذه النسخة الإيفوارية لن تصمد أمام الجزائر كمثال بالحسابات المنطقية، الأمر ليس تفوقاً فنياً على صعيد جودة اللاعبين بل يُدعى جمال بلماضي كما أشرنا في مباراة الخضر ضد السنغال، وهذا أكثر ما يفتقر له الإيفواريون، فيما بدأ الكاميرون مثلاً يكتسبه مع كلارنس سيدورف.

صحيح أن كوت ديفوار افتقرت لجهود أحد أبرز نجومها ويلفريد زاها، ولكن هل يصلح زاها وحده لتنظيف تلك الفوضى؟

انتهت اللعبة مبدئياً وحسم المنتخب المغربي مقعده في دور الـ16، وبنسبة كبيرة ستنجح كوت ديفوار في تعويض هذه الخسارة وتؤمن مقعدها أيضاً، ولكن الأمر لا يختلف كثيراً عن نيجيريا ولكن بشكل أفضل، فالمنتخب النيجيري مهما كانت أسماؤه هو أقل بكثير من مجموع أفراده لنفس السبب.. المنظومة.