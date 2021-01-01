تحليل الكلاسيكو | زيدان "المعلّم" يُلقّن كومان درساً في المنافسة على اللقب

تحليل مفصّل.. كيف تمكن زيدان من حسم كلاسيكو اللقب؟

حسم ريال مدريد كلاسيكو "اللقب" بفوزه بهدفين لهدف على برشلونة ليتمكن من هزيمة غريمه ذهاباً وإياباً هذا الموسم.

وبالرغم من أن برشلونة على الورق كان يملك أفضلية التتويج في حال فوزه بجميع مبارياته إلا أن "ريال زيدان" كان أكثر إداركاً لهذه الحقيقة، فجّهز لإخفاقها أكثر مما جهّز برشلونة لتحقيقها.

التشكيلتان:

ريال مدريد - الرسم التكتيكي (4-4-2)

كورتوا، فاسكيز، ميليتاو، ناتشو، ميندي، كاسيميرو، كروس، فالفيردي، مودريتش، فينيسيوس وبنزيما

برشلونة - الرسم التكتيكي (3-4-3)

تير شتيجن، اراوخو، منجويزا، لونجليه، ديست، دي يونج، بوسكيتس، بيدري، ألبا، ميسي وديمبلي

ديمبيلي يُلمح إلى استمراره مع برشلونة ويكشف عن "كنيته" في غرف خلع الملابس

إن أردتم البحث عن معنى تعبير "قراءة الخصم" فلتُشاهدوا ماذا فعل المدرب زين الدين زيدان بأفكار رونالد كومان داخل ملعب ألفريدو دي ستيفانو يوم 10 إبريل 2021. تعابير أخرى تنطبق على هذا التفوق، مثلاً: "زيدان إلتهم كومان" أو "برشلونة تائه في الملعب"، هذه التعابير التي لم تُفارقنا طوال المباراة بات من السهل تفسيرها لمن ليسوا ضليعين بشؤون المستديرة، فقط دعوهم يُشاهدوا الكلاسيكو.

لتقريب الأمور إلى الشرح، تخيّلوا مثلاً أن زيدان وكومان يخصعان لإمتحان خطّي وزيدان كانت لديه الأجوبة قبل الدخول،

باختصار تام.

للتذكير ريال مدريد هو من لعب مباراة ضد ليفربول منتصف هذا الاسبوع

ريال مدريد ليس من يرتدي الأحمر والأزرق — Dina Jarkas (@JarkasDina) April 10, 2021

نقاط من الشوط الأول:

فلنأخذ - كما زيدان- الشوط على مراحل:

المرحلة الأولى: تحمّل ضغط برشلونة لمدة 10 دقائق، كان فيها الضيوف الطرف الأفضل - المستحوذين - سلبياً- والأكثر تشكيلاً للخطورة لكن بغياب تام للنجاعة التهديفية بالإضافة إلى وجود حارس كبير إسمه تيبو كورتوا تصدى للفرصة الأكثر خطورة.

ماذا فعل زيدان؟

كان يعلم جيداً أن برشلونة يعاني في إستعادة الكُرات ويترك خلفه فراغات كبيرة، الحل؟ سهل المرتدات والكرات الساقطة في الخلف.

الدفاع المُحكم، الدفاع ببلوك واحد، استخلاص الكرات في الوسط والارتداد السريع، بالأخص أن طرفي برشلونة سيرجينيو ديست وجوردي ألبا لا يُشاركان في الارتداد الدفاعي.

نقطة على الهامش: هل راموس فعلاً غائب؟ التساؤل يحمل سلبية لراموس وإيجابية لريال مدريد سنتطرق لها في مناسبة أخرى.

بالأرقام.. هل تخاذل ميسي في الكلاسيكو أمام ريال مدريد؟

ماذا عن برشلونة؟

قبل أي خوض بالتفاصيل فلنُذكّركم بأن كل من أراوخو ومينجيزا، قلبي دفاع البلاوجرانا، يخوضان أول مباراة كلاسيكو لهما، هذا بغض النظر عن لينجليه لأن سوء مستواه عصيّ عن التبرير.

هذا وقد ذكرنا هذه الحقائق، فلنُشاهد سوياً هدف بنزيما الرائع في الإنهاء، لكن ماذا عن بناء الهجمة؟ التحول السريع لريال مدريد والفراغات الكبيرة في دفاعات برشلونة: شاهدوا الهدف

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 10, 2021

الآن ننتقل إلى عثمان ديمبيلي، اللاعب الذي يُشبه التلميذ الذي "يحفظ درسه وينساه على طول"؟ كيف ذلك؟ هو ممكن أن يُقدّم مباراة مثالية، إستقبال للكرة، تشكيل خطورة والأهم التسجيل، كما حصل في المباراة الأخيرة، لكنه يأتي الى الحصة الثانية وينسى ما تعلّمه في الأولى، هذه لا يُمكن لوم كومان عليها مثلاً.

الشوط الثاني:

لنفهم هذا الشوط سنذكر لكم التبديلات التي قام بها المدربين:

ريال مدريد: خروج فالفيردي - بنزيما - كروس وفينيسوس ودخول أسينسيو - دياز - إيسكو - مارسيلو

التبديلات لها تفسير بسيط جداً، حتى وإن كان كلاسيكو فزيدان كان لديه ترف إراحة لاعبيه قبل موقعة إياب ربع النهائي في الأنفيلد امام ليفربول.

بدخول مارسيلو بات ريال مدريد باتت أطراف برشلونة مُغلقة لكن مع تحرر أكبر لميسي.

فيديو: أهداف الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

برشلونة: خروج ديست - بوسكيتس - أراوخو - ديمبيلي وبيدري ودخول جريزمان - روبيرتو - موريبا - برايثويت وترينكاو وجميعها مفهومة: ديست غير قادر على المساندة الدفاعية ويترك مساحات فيما أراوخو نقطة ضعف دفاعية - ديمبيلي بات مُرهقاً والأفضل التدعيمات الهجومية بجريزمان - ترينكاو.

مع الدقيقة 60 اتى هدف تقليص الفارق عبر المدافع مينجويزا وأسيست عرضية من جوردي ألبا، ليبدأ من بعدها تصاعد تدريجي في مستوى برشلونة الذي عززته تبديلات زيدان.

لكن ما يجب الثناء عليه مجددا هو قدرة ريال مدريد على الثبات الدفاعي، يُقابله عودة برشلونة لـ"رحلة البحث عن الهدف" التي إعتقدنا أنه إنتهى منها، واليوم ربما قد تكون كلّفته الليجا.