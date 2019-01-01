تحليل| الجزائر والسنغال.. الحظ وحده لا يكفي

ملاحظات فنية على نهائي أمم إفريقيا الذي انتهى بتحقيق الخضر للقب الثاني تاريخياً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حقق منتخب الجزائر نصراً تاريخياً على السنغال بهدف نظيف في نهائي كأس أمم إفريقيا، ليتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1990، بسيناريو في غاية القسوة على جميع مناصري المنتخب السنغالي.

أياً كانت الحسابات التي أضمرها المدربين، نؤكد لك أننا لم نحظى بفرصة مشاهدتها كاملة.. هدف مثل هذا في الدقيقة الثانية يستحيل أن يكون في الحسبان.

أفضلية كتلك سمحت لمنتخب الجزائر بفرض النسق الذي يريده، في النهاية هو ليس مضطراً لشيء سوى الحفاظ على هذا الهدف، فيما يجد منتخب السنغال نفسه هو المضطر للابتكار وإيجاد حلول للوصول إلى مرمى رايس مبولحي.

في النصف الأول للشوط الأول ظهرت جرأة وشراسة جزائرية نحو الأمام، لكن اختراق صفوف السنغال لم يكن سهلاً حتى بعد الهدف، لتميل كفة المحاولات لصالح السنغال بنهاية الشوط بـ5 تسديدات مقابل واحدة.

هذا لم يكُن يعني أن هجوم السنغال على ما يرام، فعدد تسديداته التي وصلت إلى مبولحي لم تجاوز نفس الرقم: تسديدة واحدة. كنتيجة طبيعية للعديد من العوامل، على رأسها التنظيم الجزائري شديد الإتقان كعادته منذ بداية البطولة.

يُضاف إلى ذلك النسق البدني العنيف الذي سيطر على المباراة، ونزوع المنتخب الجزائري لتعطيل اللعب في بعض الأحيان والضغط على الحكم، وهي ليست مشاهد غريبة في مباراة نهائية، لا سيما في إفريقيا. عادةً ما يقل عنصر المتعة في النهائيات لصالح الرغبة في الفوز، وعادةً ما تكون حساباتها المائلة للحذر دائماً في غاية التعقيد.

هدف ⚽️ يا لها من بداية! بونجاح يضرب بقوة 💪



🇩🇿 1 - 0 🇸🇳#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/li1w5oc3kV — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٩ يوليو ٢٠١٩

يسهل القول أن منتخب الجزائر كان محظوظاً للغاية بهذا الفوز، سواء بتسجيل هذا الهدف أو بعدم تلقيه أي أهداف من محاولات السنغال، وبالفعل أن تفوز بنهائي كأس أمم إفريقيا بتسديدة واحدة طوال 90 دقيقة فهذا بحد ذاته حظ موفق للغاية، ولكن هل كان يكفي هذا الحظ وحده لتحقيق هذا اللقب؟

منتخب الجزائر لم يهاجم تقريباً، كان محظوظاً للغاية بهدف التتويج، لم يكن هناك خطورة هجومية حقيقية للخضر في تلك المباراة، ولكن هذا لا يحرمهم من حق الثناء على العمل الدفاعي الكبير الذي قاموا به كمنظومة متماسكة، وهو المفهوم الذي ظهر عليهم أكثر مما ظهر على السنغال.. وهو بحد ذاته الإجابة الوحيدة بشأن فشل السنغال في خلق عدد أكبر من الفرص وخطورة أكبر طوال المباراة رغم كل الإمكانيات المتاحة.

تحية لعدلان قديورة -34 عاماً- أعظم رهانات جمال بلماضي في تلك البطولة بلا منازع على مستوى الأفراد، لاعب الارتكاز قدم بطولة عمره واختتمها بمباراة قوية وصلبة للغاية، نجح خلالها في 3 تدخلات من أصل 5 محاولات بالإضافة لـ4 اعتراضات للكرة.

في ظل ازدحام العمق اضطر ساديو ماني نجم السنغال للخروج باتجاه الطرف مراراً وتكراراً ليصطدم بمهدي زفان الذي قدم مباراة كبيرة في إيقافه وتعطيل يسار أسود التيرانجا بوجه عام.

هذا لم يكن عبثاً بل ولم يكن جهد زفان وحده، فقط انظروا لأرقام رياض محرز الدفاعية في تلك المباراة: رياض أكثر لاعبي المباراة محاولة للتدخل بـ8 محاولات، وأكثرهم نجاحاً بـ5 تدخلات ناجحة، ووسط كل هذا الضغط وفي هذا النسق المتقهقر لم يفقد الاستحواذ سوى مرة واحدة، في درس مثالي عما يتطلبه الأمر من بعض النجوم الكبار لأجل المنظومة التي يفوز بها ومعها ولها بالألقاب.

في النهاية الجزائر لا تكترث، الاحتفالات ستنطلق في الشوارع وفي كل بقعة من بقاع الأرض تشهد تواجداً للشعب الجزائري ولو بأعداد قليلة، لقد فازوا للتو بكأس الأمم الإفريقية وما عليهم إلا الاحتفال، ورغم أن كرة القدم التي تم تقديمها في النهائي ليست ما كنا نسعى لتقديمهم، إلا أنه يحق لهم كل الحق أن يفخروا بتلك المجموعة من اللاعبين ومدربها جمال بلماضي، في النهاية الكل بذل أقصى ما بوسعه، وإن لم يكن هذا العرض هو نوع الكرة المحبب، فهذا هو نوع الأبطال على الأقل.