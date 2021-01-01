تحليل | الأهلي × الدحيل .. كيف ينقذك لاعبيك من "العك الكروي"؟

استمتع الجمهور الكروي بشكل عام، لكن انحبست أنفاس جمهور الفريقين

ديربي عربي رائع قدمه الأهلي المصري؛ بطل دوري أبطال إفريقيا، والدحيل؛ بطل الدوري القطري، يليق بالفريقين، استمتع به عشاق الساحرة المستديرة، لكنه حبس أنفاس جمهور كلا الفريقين، انحبست أنفاس جمهور قطر بالشوط الأول، وانعكست الأدوار في الشوط الثاني، وفلم تخرج أنفاس جمهور القلعة الحمراء طوال الـ45 دقيقة الثانية..

1-0 نتيجة المباراة لصالح بطل إفريقيا، كان بالإمكان أن نشاهد أهدافًا أكثر لأي من الفريقين، لكن تألق دفاعات كلاهما كان هو صاحب الكلمة العليا.

اقرأ أيضًا | "بخور للشناوي .. وقوانين جديدة للتحكيم" .. ردود الأفعال على فوز الأهلي أمام الدحيل

دائمًا ما يقولون "يجب أن تحترم خصمك كي تتغلب عليه"، لكن إذا زاد الاحترام عن حده، فسينقلب ضده، وهذا ما حدث مع الدحيل بقيادة مدربه التونسي صبري لموشي، الذي نزل في شوط المباراة الأول متحفظًا للغاية ومعتمدًا على طريقة دفاعية بحتة، إذ ظهر على لاعبيه الخوف الكبير من الأهلي، كونها أول مشاركة له بمونديال الأندية، في الوقت الذي شارك به الضيوف في ست نسخ من قبل بهذه البطولة العالمية.

على النقيض، أدار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للمارد الأحمر، شوط أول رائع، نجح به رغم تكتل الدفاع القطري إلا أن لاعبيه نجحوا في فتح ثغرات بالدفاع والوصول للمرمى أكثر من مرة، لكن لم تنتهِ أي منها بنجاح في المرمى إلا مرتين فقط، الأولى كرة الهدف، والثاني هدف تم إلغائه.

لكن يبدو أن لموشي استفاق بالشوط الثاني، وأدرك أن الخوف تملك منه أكثر من اللازم، فكانت تدخلاته مؤثرة، وأجرى تغييرات قلبت موازين المباراة، بداية من نزول محمد مونتاري؛ أحد نجوم المباراة عن جدارة والذي أزعج دفاع الأهلي بصورة كبيرة، وخروج مايكل أولونجا، ثم نزول المعز علي بدلًا من بسام الراوي، وأخيرًا الدفع بإسماعيل محمد بدلًا من أحمد ياسر.

الدحيل تحرر كثيرًا بالشوط الثاني، بعدما كان مكبلًا بالأول، خاصة في الجبهة اليسرى، التي سيطر عليها الثنائي إيدواردو بيريرا رودريجيز "دودو" وأدميلسون، اللذين أزعجا محمد هاني؛ ظهير أيسر المارد الأحمر، كثيرًا وتفوقا عليه في كافة المواجهات الثنائية تقريبًا.

استفاقة الدحيل لم تكن ذات فائدة، فقد خسر المباراة بالشوط الأول من خلال روح الخوف التي بثها في لاعبيه، بجانب تفوق الدفاع الأهلاوي في التعامل مع كافة الكرات رفقة حارس مرماهم محمد الشناوي.

اقرأ أيضًا | أبو تريكة يحتفل بتأهل الأهلي .. ويطلق لقبًا جديدًا على المارد الأحمر

لكن بالنظر إلى تغييرات موسيماني، فعديد علامات الاستفهام التي ستظهر، إذ أخرج حمدي فتحي ودفع بأليو ديانج، وأكرم توفيق بدلًا من طاهر محمد طاهر، ومروان محسن بدلًا من والتر بواليا، وأخيرًا صلاح محسن بدلًا من حسين الشحات.

"تغييرات من أجل التغييرات" كما قال الجزائري حفيظ دراجي معلق المباراة، هكذا يمكن أن نلخص ما فعله موسيماني في الشوط الثاني، تغييرات أضعفت فريقه كثيرًا، ويبدو أنه تسلم راية الخوف من مدرب الدحيل، لكن خبرة لاعبي الأهلي أنقذ الفريق من عك موسيماني..

المغربي بدر بانون وأيمن أشرف ثنائي دفاع القلعة الحمراء الأفضل في المباراة على الإطلاق، بجانب الحارس محمد الشناوي، فهم من عبروا بالأهلي إلى بر الأمان، بعد هذه التغييرات غير المفهومة.

قد يكون موسيماني قد فكر في قتل المباراة بالشوط الثاني بهذه التغييرات، وامتصاص روح الدحيل، لكنها مغامرة كبيرة، إذا حدث عكس ما كان يريد، لن يكون بإمكانه تغيير أي شيء، وسيتم وضعه على مقصلة الجماهير!

ليست هذه المرة الأولى التي يظهر بها خوف موسيماني، إذ ظهر أكثر من مرة منذ قيادته للأهلي، لكن عليه أن يعلم حجم الفريق الذي يقوده وتاريخه الكبير في القارة، ويتحرر من خوف فرق جنوب إفريقيا.