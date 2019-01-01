تحليل | إنتر ويوفنتوس.. صدمات كونتي في قمة فقدان الشراسة

ملاحظات فنية على قمة الأسبوع السابع للكالتشيو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

ميلان شكرينيار مدافع إنتر يتحدث مباشرةً بعد المباراة عن حاجة الفريق للمزيد من الشراسة والحسم، وهذا صحيح، بل ينطبق على الطرفين إن عممناه على مدار الموسم.. يوفنتوس يجتاز إنتر على ملعب الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد.

كطبيعة عامة لمباريات الديربي المشابهة خصوصاً في أوقات تقارب الفريقين في عدد النقاط، خاض الطرفان مباراتهما بحذر شديد، ورغم ذلك وجدت الفرص على قلة التسديدات، وتواجد التحكيم حاضراً في العديد من اللحظات الجدلية سواء بالقرارات الصحيحة أو الخاطئة.

أنتونيو كونتي لم يغير شيئاً في مواجهة فريقه السابق، ثبت ثلاثي الوسط المكون من بروزوفيتش وباريلا الذي برع أمام برشلونة وسينسي المتألق منذ وصوله. على الناحية الأخرى عدل ساري القليل من أوراقه، بزرع برناردسكي في العمق تحت الثنائي باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو.

في بداية سريعة مدمرة لكافة الحسابات، نجح يوفي في التسجيل بالدقيقة الرابعة، بعد رؤية رائعة كالعادة من ميرالم بيانيتش المتألق منذ بداية الموسم الحالي، وإنهاء لديبالا الذي قدم مباراة مميزة على صعيد دقة التمرير وعدم فقدان الكرة على وجه التحديد.

على الناحية الأخرى نجح إنتر في العودة سريعاً، وكل الفضل لتصرف أهوج من ماتيس دي ليخت المهزوز بوضوح شديد، الهولندي قدم مباراة مزرية للغاية في واقع الأمر، إذ تعرض للمراوغة 3 مرات من أصل 5 محاولات للتدخل، لم يكتفِ بكونه سبب هدف التعادل بل كان سبباً في غالبية فرص النيراتزوري طوال المباراة.

بونوتشي لم يكن عوناً كبيراً على الطرف الآخر، ولهذا تذكر الشراسة، فثنائي دفاع البيانكونيري ظهر في حالة رثة للغاية، كان من الممكن استغلالها بشكل أفضل من ذلك..

ولكن من هنا تبدأ الصدمات التي تلقاها كونتي واحدة تلو الأخرى، أولاً في مستوى باريلا الذي فقد الاستحواذ 3 مرات وهو رقم كبير للاعب بوسط الملعب، إذ لم يكن قريباً من مستواه ضد برشلونة.

وقبل أن يحاول الرجل العمل على تحسين هذا الخط انفرط عقده بإصابة نجمه الأول سينسي ويضع الفريق في مأزق أكبر بنقل اللعب للأمام.

كريستيانو رونالدو كان جيداً للغاية بعكس ما يمكن أن يقال، فقط لم يحالفه الحظ بتلك الكرة التي ارتطمت بالعارضة على وجه التحديد، ولكنه كان من الأكثر حركية ونشاطاً طوال المباراة، ولكنها معضلة تقييم رونالدو بعدد أهدافه فقط لا أكثر.

كونتي لم يتوقف عن تلقي الضربات هنا مع بداية الشوط الثاني، حيث أصيب دييجو جودين هو الآخر ليفقد أفضل مدافعيه لحساب أليساندرو باستوني.

على الناحية الأخرى بدأ ساري في تجديد دماء ونشاط الوسط بنزول هيجوايين وبنتانكو بدلاً من برناردسكي وخضيرة، هذا الثنائي القادم هو مسجل وصانع هدف الفوز، ولكن بصرف النظر عن التفصيلة الحاسمة، بنتانكور كان عنصراً هاماً للغاية في تطور الخطورة الهجومية ليوفي.

في اللحظة الحاسمة ظهر هيجوايين بتسديدته الوحيدة، في مباراة أخفق بها روميلو لوكاكو على الناحية الأخرى، مباراة معقدة ولكن في ثنياتها أي من الفريقين كان قادراً على الفوز وبنتيجة مريحة في لحظات معينة، ورغم كونها دفعة هامة ليوفي ساري الذي لم يستقر حاله بعد، ستكون أيضاً بمثابة دروس هامة لإنتر وكونتي عما ينقصهما.