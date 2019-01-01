تحليل | إشبيلية وريال مدريد .. أهي طوق نجاة زيدان؟

الأمور قد تتغير في ظرف أسبوع

سكب زين الدين زيدان القليل من الماء البارد، على كرة اللهب المشتعلة حول مصيره في عهدته الثانية مع ريال مدريد، بعد سلسلة النتائج غير المقنعة، والتي كان آخرها الهزيمة النكراء أمام باريس سان جيرمان بالثلاثة في افتتاح دوري مجموعات أبطال أوروبا.

صحيح ريال مدريد حقق الشيء الأهم، وهو الخروج من "بيزخوان" بالثلاث نقاط للمرة الأولى منذ أربع سنوات، ليتقاسم الصدارة مع بلباو، لكن ما خفف على المشجع المدريدي في هذه المباراة، الصورة الجيدة التي بدا عليها جُل اللاعبين، باستثناء الحارس تيبو كورتوا، الذي ظهر مهتزًا في الاختبارات النادرة التي تعرض لها، آخرها لقطة هدف التسلل على تشيشاريتو، كان بإمكانه إنهاء الجدل منذ البداية، بالخروج خطوة من مرماه، لكنه بالغ في الوقوف على خط المرمى، ومن حُسن حظه أن (VAR) أنقذه من أول مباراة بشباك نظيفة منذ فبراير الماضي.

ربما تكون هي نفس الوجوه التي قدمت الصورة الباهتة أمام باريس منتصف الأسبوع الماضي، لكن الفارق الوحيد والجوهري، يكمن في عودة القائد وروح الفريق سيرجيو راموس، بتقديم دليل جديد، أنه العلامة الفارقة دائمًا وأبدًا في الخط الدفاعي، ووضح الاختلاف الشاسع بين تماسك الدفاع في وجوده وفي غيابه في سهرة "حديقة الأمراء".

أقل ما يُمكن قوله، إن راموس عكس قيمة القائد داخل المستطيل الأخضر، هو أشبه بالمدرب داخل المستطيل الأخضر، لا يتوقف عن توجيه زملائه المدافعين ولا حتى لاعبي الوسط، وقبل ذلك، يبدأ بنفسه، بإظهار قيمته في إفساد هجمات المنافس، كما فعل في عدة مواقف أمام إشبيلية، لولا خبرته وقدرته على قراءة أفكار منافسيه، لتكرر نفس سيناريو المباريات التي يغيب عنها.

من الواضح أن المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي يتعلم من أخطائه السابقة، واليوم شاهدنا فريق إشبيلية يقاوم الضغط القوي من المنتصف، عكس أسلوبه مع ريال مدريد، حيث كانت منطقة العمق أشبه بالثغرة الكبيرة في إستراتيجيته، وبوجه عام، يُحسب له، ظهور فريقه بهذا المستوى المقبول، أمام منافس جريح وفي وضع غاية في الصعوبة مثل ريال مدريد.

بالعودة مرة أخرى لريال مدريد، فمن علامات الاستفهام التي ما زالت واضحة، عدم ظهور إدين هازارد بنفس الصورة البراقة التي كان عليها مع ساري في موسمه الأخير مع تشيلسي، إلى الآن يبالغ زيدان في استنزاف طاقته بالأدوار الدفاعية ووضعه في وسط الملعب على الطرف، عكس ما كان يوظفه المدرب الإيطالي، بوضعه في الثلث الأخير من الملعب، للاستفادة من طاقته في آخر 25 متر في الملعب.

نسخة هازارد مع زيدان لا تختلف كثيرًا عن صورته مع كونتي، كان يقتله في الركض في وسط الملعب، لذلك، كان يُهدر الكثير من الفرص بسبب التعب في نهاية مسافات السرعة، ولاحظنا أنه أهدر واحدة اليوم بنفس هذه الكيفية، لذا من الضروري أن يُعدل زيزو مركز نجمه البلجيكي ليظهر بالصورة المنتظرة منه.

كلٌّ يغني على ليلاه 🤷‍♂️ pic.twitter.com/BpDxI0Zlqo — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 22, 2019

بوجه عام، يُمكن اعتبار المباراة أو وصفها بطوق نجاة بالنسبة لزيدان، أولاً أوقف موجة الهجوم عليه والتي بلغت لحد المطالبة بطرده، ثانيًا قضى على عقدة ملعب كبير الأندلس الذي لم يفز عليه الفريق في آخر 4 سنوات، وأيضًا لم يخرج منه بشباك نظيفة في آخر 17 عامًا، غير أنه أنعش فرصه في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، إذا واصل على نفس النهج أمام أوساسونا وأتليتكو مدريد، وإذا فعلها ستتغير أوضاعه من النقيض إلى النقيض 180 درجة في ظرف أسبوع، لتكون بدايته الحقيقية في الولاية الثانية المعقدة.