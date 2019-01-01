تحليل أرسنال ومانشستر سيتي | كيف تبدأ المباراة خاسرًا في ثلاث خطوات.. دون مدرب

تعرف على أبرز النقاط الفنية في هزيمة أرسنال القاسية من مانشستر سيتي في الجولة الـ ١٧ من الدوري الإنجليزي.

تعرض فريق أرسنال اليوم لهزيمة قاسية من نظيره مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ ١٧ من الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات.

الخسارة ليست الأولى لأرسنال ولا الظروف الحالية تجعلها مفاجأة كبيرة لكن في النهاية لم تكن متوقعة بتلك الطريقة في ظل التراجع الذي يعاني منه مانشستر سيتي في الأسابيع الأخيرة.

لكن ما الأسباب خلف تلك النتيجة حقًا؟ هناك العديد من النقاط الفنية التي شاهدناها في المباراة لكنها كلها تندرج تحت عنوان بارز، وهو تسليم ليونبيرج للمواجهة لنظيره بيب جوارديولا.

كيف قام ليونبيرج بتسليم المباراة بيب جوارديولا وخسرها قبل أن تبدأ؟

اترك دي بروينه دون رقابة

ليونبيرج لم يمنح لاعب واحد في فريقه تعليمات واضح بمراقبة البلجيكي كيفين دي بروينه سواء من قريب أو من بعيد، ذلك لم نشاهده في الملعب.

ولو كان قد منح تعليمات لأحدهم بمراقبة دي بروينه ولم يقم بدوره فتلك كارثة أكبر تطرح عدة أسئلة أخرى منها لماذا لم يمنح هذا الدور لغيره أثناء المباراة أو لماذا لم يبدل ذلك اللاعب؟

في الوقت نفسه حصل دي بروينه على حرية التصرف من قبل بيب جوارديولا الذي منحه الثنائي رودري وجوندوان في وسط الملعب ليحصل على الراحة في التقدم والتحرك.

افتح المساحات وهاجم

لو لم تشاهد مانشستر سيتي من قبل في تاريخك ربما كان الأمر يمكن اعتباره حجة في صالحك، لكن هل حقًا لم يشاهد ليونبيرج أي مباراة لمانشستر سيتي من آخر ثلاث مواسم؟

أبو تريكة مدافعاً عن أوزيل: لا نلومه بل نلوم العالم المخيف

لماذا بدأ الرجل المواجهة وهو تارك لكل خطوطه بعيدة عن بعضها البعض، لا نحاول هنا أن نقول أن الهجوم ضد مانشستر سيتي غير مباح لكن له شروط عليك تحقيقها أولًا.

لا يمكنك على سبيل المثال أن تترك المساحات في دفاعات فريقك بذلك الشكل سواء في القلب أو على الاطراف وتبحث عن الهجوم على مانشستر سيتي، على الأقل تأكد أنك لن تتلقى هدفًا من مثل تلك الأخطاء الساذجة بعد ذلك انطلق في الهجوم.

اختار العناصر الغير مناسبة

الخطوة الأخيرة والنهائية في كيفية خسارة أي مباراة قبل بدايتها هي اختيار العناصر الغير مناسبة لها، كمسعود أوزيل الذي يعاني من مشاكل كبيرة في السرعة.

أوزيل كان في مواجهة رودري وجوندوان وأمامهما دي بروينه، كيف للألماني أن يتعامل مع سرعات الخصم في تلك المواجهة؟

وبعيدًا عن الفنيات عانى أوزيل من أزمة في الساعات الأخيرة أبعدته عن تركزيه بكل تأكيد بعدما أدلى بتصريحات أغضبت الصين ومنعت بث المباراة في الدولة الآسيوية.

الحديث عن العناصر الغير مناسبة لن يتوقف عن أوزيل بكل تأكيد فالجميع شاهد كيف ظهر كالوم تشامبرز طوال اللقاء، اللاعب لم يكن حتى قريبًا من مستوى هاوي في لقاء درجة رابعة بيوم أحد بعد الظهر، كيف أشكره لينوبيرج في مواجهة بطل آخر نسختين من البطولة؟