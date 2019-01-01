تحليلات | مانشستر يونايتد الـ 34 عالميًا خلف إيبار ويانج بويز

باور سوكر الذي يصنف أفضل الفرق في العالم من خلال منح كل جانب تصنيفًا هجوميًا ودفاعيًا يضع مانشستر يونايتد في المرتبة 34 عالميًا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

وضعت تحليلات متقدمة بناء على الأداء الدفاعي والهجومي مانشستر يونايتد في المركز الرابع والثلاثين عالميًا على مستوى الموسم المنصرم.

وأنتجت 538 المهتمة بالتحليل الرقمي مؤشر باور سوكر الذي يصنف أفضل الفرق في العالم من خلال منح كل جانب تصنيفًا هجوميًا ودفاعيًا.

ويأتي هذا التحليل بناء على تصنيفات متعددة، سواء عدد الأهداف المتوقع أن يسجلها الفريق من لعب منظم وعدد الأهداف التي من المتوقع أن يستقبلها.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2019

وتنتج هذه التصنيفات تصنيفًا إجماليًا الـ إس بي إل، والذي يمثل النسبة المئوية للنقاط المتاحة، الفوز يساوي ثلاثة نقاط والتعادل نقطة واحدة والخسارة لا شيء.

وسبقت أندية مثل إيبار الإسباني ويانج بويز السويسري وإيفرتون الإنجليزي وهوفنهايم الألماني مانشستر يونايتد في هذا الترتيب.

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يذكر أن الشياطين الحمر قد أنهوا الموسم المنصرم في المركز السادس على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما ودعوا دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي.