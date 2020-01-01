تحقيق خاص | رحيل فيتوريا؟ سيارة النصر ترجع إلى الخلف ولماذا تضيع البطولات؟

فيتوريا .. هل يستمر مع النصر؟

انتهى عقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي، أمس الإثنين، في وسط تساؤلات الكثير حول مصير المدرب مع العالمي، هل سيجدد عقده مع إدارة النادي أم سيرحل عن منافسات دوري المحترفين؟

تطورات عديدة مر بها فريق النصر تحت قيادة البرتغالي فيتوريا منذ توليه تدريب الفريق منذ 10 يناير 2019 حتى الخروج الآسيوي أمام برسبوليس الإيراني من نصف النهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال.

تواصل "جول" مع نجوم سعوديين وونقاد من أجل استطلاع رأيهم هل يناسب روي فيتوريا المدير االفني للنصر المشروع الذي يقوم به النادي حاليًا والتدعيمات القوية قبل الموسم الجديد أم يحتاج العالمي لظهور وجه جديد في قيادته الفنية؟

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وقال بدر الحقباني نجم النصر السابق لـ"جول": "فيتوريا حقق نقلة نوعية واضحة في مستوى الفريق التكتيكي، وتمكن من تكوين هوية للعالمي داخل الملعب واستمراره يزيد من استقرار النصر".

فيتوريا حقق الدوري السعودي للمحترفين بعد منافسة شديدة مع الهلال في موسم 2018 – 2019، وكأس السوبر، وكان قريبًا من التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.

وأكد يوسف خميس نجم النصر السابق: "فيتوريا مدرب قدير للغاية وجاء في وقت صعب للغاية لكن ساهم في تحقيق لقب الدوري وكأس السوبر ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ورحيله سيعد خسارة كبيرة للنصر".

فيتوريا قاد النصر في 72 مباراة حقق الفوز في 50 وتعادل في 11 وتلقى 11 هزيمة، وأحرز لاعبيه 174 هدفًا وتلقت شباكهم 76 هدفًا.

موسى المحياني يرى أن بقاء فيتوريا يعد مصلحة للكرة السعودية قبل نادي النصر، وقال: "في حالة الاستغناء عنه سيعود النصر للمربع الأول ويجب أن يجد النادي مدرب بنفس طريقة وتكتيك فيتوريا لكي لا يفقد الفريق انسجامه وبذلك يؤثر على مستوى اللاعبين وعدم تقديم الأداء المرغوب منهم".

النصر في أكثر من مرة فقد بطولة في الأنفاس الأخيرة مع فيتوريا، فكثرت الأسئلة حول السبب في فقدان هذه البطولات بعد الاقتراب من التتويج.

وقال في هذا الشأن، الحقباني: "سوء الحظ مع النصر سبب ضياع هذه البطولات، وكل عمل فني يوجد به الأخطاء وهذه هي وجهة نظري".

أما يوسف خميس، قال: "لا يوجد فريق يفوز بجميع البطولات باستمرار، خرج النصر من دوري أبطال آسيا في نصف النهائي بركلات الترجيح، وخسر الدوري أمام الهلال، ولكن أعتقد أن القادم أفضل بالنسبة لإدارة النصر".

وقال المحياني: "عندما تخسر بعض البطولات، لا يعني هذا أنك لست جيدًا، النصر فقد البطولات لقلة جودة اللاعبين المحليين في صفوفه خلال الموسم الماضي".

وتعاقدت إدارة صفوان السويكت مع أكثر من لاعب محلي خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم الفريق في الموسم الجديد والعودة لمنصات التتويج مرة أخرى.