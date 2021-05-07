تحقيقات وقضايا "خطيرة" بالاتحاد؟ تعرف على الحقيقة كاملة

تعرف على حقيقة أزمة التحقيقات داخل نادي الاتحاد

انتشرت أنباء خلال الأيام الماضية، حول فتح التحقيق في بعض القضايا الخطيرة داخل نادي الاتحاد، والمتعلقة بالمخالفات المالية، مما يشير إلى أن هناك أزمة إدارية حقيقية يمر بها النادي حاليًا.

بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن نادي الاتحاد يمر بفترة حرجة، بسبب فتح بعض القضايا المالية الخطيرة خلال الفترة الحالية، والمتعلقة بالإدارات السابقة.

ما هي طبيعة القضايا الخطيرة على الاتحاد؟

وأشارت صحيفة "المدينة" السعودية منذ أيام إلى أنه تم إعادة فتح التحقيق في قضايا المخالفات المالية داخل نادي الاتحاد، من جانب الجهات المختصة.

تلك الجهات المختصة، قامت باستدعاء عدد من الإداريين في إدارات سابقة بالنادي، من أجل التحقيق معهم، بشأن تلك المخالفات المالية داخل نادي الاتحاد.

كما أكدت تقارير صحفية أخرى على أن نادي الاتحاد عانى السنوات الماضية من أزمات مالية وإدارية خطيرة، مما أثر على نتائج الفريق وجعله يصارع الهبوط.

ما هي الحقيقة وراء تلك التحقيقات بالاتحاد؟

وأوضح الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عبر برنامجه "الدوري مع وليد" كل ما يثار حول هذا الأمر، حيث قال: "الاتحاد وعدة أندية بها تحقيقات منذ سنوات خاصة ببعض الأمور، ولكن الجميع يركز فقط مع الاتحاد، خاصة جمهوره".

الفراج واصل: "ما يحدث مجرد إجراءات إدارية عادية، متعلق بسنوات ماضية، والاتهام لا يعني الإدانة، ويوجد تحقيقات في بعض الملفات قد يظهر فيها البراءة للمسؤولين".

واختتم الفراج حديثه قائلًا: "التحقيقات مستمرة منذ فترة طويلة، ولكن تم الإعلان عنها منذ وقت قريب، ومادام لم يظهر أي نتائج، يعني أن الإجراءات سليمة".

الهدف من ترديد تلك الشائعات

وترددت تلك الشائعات خلال الفترة الماضية بكثافة، بهدف بث روح من عدم الاستقرار داخل نادي الاتحاد، ولكن نجح أنمار الحائلي رئيس النادي ومجلس إدارته في التصدي لها.

لم يرد الحائلي على تلك الأخبار المتداولة خلال الفترة الماضية، خاصة وأنها ليس لها أي أساس من الصحة.

كيف عاد الاتحاد بقوة للمنافسة على البطولات؟

ونجحت إدارة نادي الاتحاد الحالية برئاسة أنمار الحائلي، في الفصل بين مشاكل النادي الإدارية والفريق الأول، وقيادته إلى بر الأمان، وذلك بالحفاظ على استقراره.

الاتحاد بعدما كان يصارع الهبوط خلال الموسمين الماضيين ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، أصبح الآن ينافس على صدارة الدوري، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 46 نقطة، خلف الهلال والشباب المتصدر والوصيف بالترتيب برصيد 48 نقطة.

هذا بالإضافة إلى أن الاتحاد سيلعب نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، والذي سيجمعه بفريق نادي الرجاء البيضاوي المغربي خلال شهر أغسطس القادم.

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