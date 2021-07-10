تحضيرات ريال مدريد للموسم الجديد| مواعيد المباريات، الصفقات الجديدة والراحلون

تعرف على مواعيد مباريات ريال مدريد التحضيرية للموسم الجديد 2021-22، ومن هم اللاعبون المنضمون حديثاً والراحلون؟

بدأ ريال مدريد، تحت قيادة مدربه الجديد كارلو أنشيلوتي، الاستعداد للموسم المقبل، بروح ومعنويات مرتفعة لتعويض إخفاق الموسم الماضي، والذي خيب فيه الميرينجي آمال جماهيره بعد الخروج بموسم صفري.

وشهد الموسم الماضي، فشل ريال مدريد في تحقيق لقب الدوري واحتل المركز الثاني، بينما ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي على يد تشيلسي البطل، وفي كأس ملك إسبانيا خرج الميرينجي من دور الـ 32 على يد ديبورتيفو ألكويانو الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.

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ورحل المدرب زين الدين زيدان، وتولى كارلو أنشيلوتي تدريب الميرينجي خلفًا له، وبدأت المرحلة التحضيرية للموسم الجديد بالعودة إلى التدريبات، والمباريات الودية.

وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن الجولة الصيفية للبلانكوس استعداداً لموسم 2021-22، مباريات ريال مدريد القادمة في الصيف، موعد انطلاق مبارياته في الموسم الجديد وأكثر من ذلك..

ما هي مباريات ريال مدريد التحضيرية للموسم الجديد؟

حتى الآن أعلن ريال مدريد عن خوضه مباراة واحدة فقط، وستكون يوم 25 يوليو 2021، أمام رينجرز، على ملعب إيبروكس، في إطار احتفال الفريق الأسكتلندي بمرور 150 عامًا على تأسيسه.

المباراة الموعد النتيجة الملعب رينجرز - ريال مدريد الأحد 25 يوليو 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - إيبروكس

ما هي صفقات ومن رحل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية؟

أبرم ريال مدريد حتى الآن صفقة رسمية واحدة وهي ضم دافيد ألابا بنهاية عقده في بايرن ميونخ، في صفقة انتقال حر مجانية.

بالإضافة إلى عودة بعض اللاعبين من الإعارات، مثل جاريث بيل، ومارتن أوديجارد، ولوكا يوفيتش.

بينما رحل لاعب واحد فقط من الميرينجي، هو القائد سيرخيو راموس الذي انتهى عقده، وانضم إلى باريس سان جيرمان.

الصفقات الرسمية لريال مدريد في سوق انتقالات صيف 2021:

اللاعب الفريق القيمة دافيد ألابا بايرن ميونخ مجانًا مارتن أوديجارد آرسنال انتهاء إعارة داني سيبايوس آرسنال انتهاء إعارة جاريث بيل توتنهام انتهاء إعارة لوكا يوفيتش آينتراخت فرانكفورت انتهاء إعارة براهيم دياز ميلان انتهاء إعارة خيسوس فاييخو غرناطة انتهاء إعارة

الراحلون عن ريال مدريد في صيف 2021:

اللاعب الفريق سيرخيو راموس -

ما هو جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2022؟

سيبدأ ريال مدريد، مبارياته في الدوري الإسباني يوم 15 أغسطس، أمام ألافيس على ملعب مينديزوروزا.

أما موعد الكلاسيكو الأول ضد برشلونة فسوف يقام يوم 24 أكتوبر على ملعب "كامب نو" بينما المباراة التالية في 20 مارس ومن المتوقع أن يحتضنها ملعب "سانتياجو برنابيو".

وسيكون ديربي مدريد، يوم 12 ديسمبر في "سانتياجو برنابيو" وجولة الدور الثاني ستكون في "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو يوم 13 فبراير.