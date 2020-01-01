تحسن في حالة مبابي، ومواجهته لأتالانتا أصبحت ممكنة

زميل كيليان مبابي يلمح لإمكانية مشاركة النجم الفرنسي في مباراة أتالانتا المهمة بدوري أبطال أوروبا.

كشف أندير هيريرا لاعب فريق باريس سان جيرمان عن إمكانية مشاركة زميله الفرنسي كيليان مبابي في لقاء فريقه القادم أمام نظيره أتالانتا بدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هيريرا بعد فوز فريقه على نظيره ليون في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الفرنسية.

وقال هيريرا: "نحن نشعر بالكثير من التفاؤل بشأن كيليان مبابي، لقد رأيناه يسير على قدمه بشكل جيد، وهو لاعب في غاية الاحترافية".

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وأضاف: "هو يريد اللعب بكل ما لديه من جوارح، ولا يزال صغيرًا ويعمل بشكل مستمر في الصباح والمساء من أجل العودة".

وأكمل: "حتى لو لم تكن مشاركته ممكنة في المباراة سيكون لدينا الكثير من الحلول الأخرى، لكنني متأكد من أنه سيحاول".

وكان كيليان مبابي قد تعرض للإصابة أمام نظيره سانت إيتيان في نهائي بطولة كأس الاتحاد الفرنسي قبل أيام.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان سيواجه نظيره أتالانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في لشبونة بالبرتغال بعد حوالي أسبوعين.