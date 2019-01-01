تحسبًا لرفض عرض زاها .. آرسنال يُحّول أنظاره للدوري الفرنسي

خيارات أخرى متاحة أمام أوناي إيمري



كشفت بعض الصحف البريطانية عن خطة مدرب آرسنال أوناي إيمري، حال تعثرت محاولة ضم هدفه الرئيس هذا الصيف ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس.

وأجمعت جُل المصادر المقربة من المدفعجية أن الإدارة بصدد التقدم بأول عرض رسمي لضم الدولي الإيفواري من الجار العاصمي الجنوبي، وذلك مقابل رسوم تُقدر بنحو 40 مليون جنيه إسترليني.

من جانبها، رجحت صحيفة "ميرور" فشل مفاوضات نقل لاعب مانشستر يونايتد السابق إلى ملعب "الإمارات"، وذلك لإصرار كريستال بالاس على ضرورة الحصول على 80 مليون بعملة المملكة، نظير إطلاق سراح نجم الفريق الأول.

ولفت التقرير، إلى أنه في حال فشلت مفاوضات ضم زاها، سيُفكر المدرب الإسباني جديًا في الموافقة على العرض المقترح عليه، بتعزيز الثلث الأخير من الملعب بالتوقيع مع هدف ليفربول السابق نبيل فقير.

وذكرت الصحيفة أن آرسنال بإمكانه إنهاء كافة إجراءات ضم بطل العالم مقابل رسوم لن تزيد في أسوأ الأحوال عن 30 مليون بنفس العملة، لكنهم ينتظرون ما ستسفر عنه المفاوضات المعقدة مع كريستال بالاس.

وكان فقير قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لليفربول في مثل هذه الأيام العام الماضي، لكن فجأة أعلن ليفربول انهيار المفاوضات دون الكشف عن الأسباب، إلى أن أغلب التقارير أرجعت السبب لفشل اللاعب في تجاوز الفحص الطبي.

وفي ختام التقرير، أشارت الصحيفة إلى أن نبيل فقير ليس البديل المحتمل لمدرب باريس سان جيرمان السابق حال فشلت صفقة ويلفريد زاها، فهناك أيضًا الجزائري ياسين براهيمي، لكن مشكلته تكمن في تمسكه بالحصول على 3.5 مليون يورو، في شكل مكافأة، كونه سيوقع بشكل مجاني، بعد انتهاء عقده مع ناديه البرتغالي بورتو.