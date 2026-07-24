أفادتصحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» بعد ظهر يوم الجمعة أن أندريا بيرلو أصبح المدرب الجديد للمنتخب الإيطالي. وقد وقع لاعب الوسط السابق، الذي لعب لعدد من الأندية منها يوفنتوس وميلان، عقدًا مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يمتد حتى منتصف عام 2030.

ولم يكن بيرلو الخيار الأول للمنتخب الوطني. فقد أجرى المدير الفني باولو مالديني محادثات في الأسابيع الأخيرة مع كارلو أنشيلوتي وبيب جوارديولا، لكن دون جدوى.

ورفض جوارديولا المنصب صباح يوم الجمعة، وبعد ذلك سارع الاتحاد الإيطالي إلى التعاقد مع بيرلو.

وقد بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي بريشيا، الذي باعه لاحقًا إلى نادي إنتر مقابل مليوني يورو. وفي عام 2001، انتقل في خطوة مثيرة للجدل إلى نادي ميلان، حيث لعب لمدة عشر سنوات.

وقرب نهاية مسيرته، انضم أيضًا إلى يوفنتوس في صفقة انتقال مجانية، حيث عمل لاحقًا كمدرب بعد اعتزاله.

بعد رحيله عن يوفنتوس، تولى بيرلو أيضًا تدريب فريق كاراجومروك التركي وسامبدوريا. ولا يزال حاليًا مدربًا لنادي يونايتد في الإمارات العربية المتحدة.

مع المنتخب الإيطالي، خاض بيرلو 116 مباراة دولية وسجل 13 هدفاً. وفي عام 2006، فاز بكأس العالم مع المنتخب الإيطالي.