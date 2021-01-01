تحذير من ضياع النصر آسيويًا بسبب تصرف المسؤولين بالاتحاد السعودي!

العالمي يواجه الوحدات غدًا الأربعاء

استغرب سعود الصرامي؛ المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي، موقف لجنتي الانضباط والأخلاق والاستئناف التابعتين للاتحاد السعودي لكرة القدم، تجاه أزمة المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم نادي النصر السعودي.

حمد الله كان قد تصرف بشكل غير لائق تجاه أحد المصورين، عقب مواجهة الفيصلي، في قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب بصقه على وليد الأحمد؛ لاعب الفيصلي.

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وعلى إثر ذلك، قررت لجنة الانضباط إيقافه 15 يومًا عن جميع المباريات التي يحق له المشاركة بها، وقوبل استئناف النصر على القرار بالرفض.

الصرامي كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لجنة الإنضباط ولجنة الإستئناف التتي تتقاذف موضوع حمدالله بينهما، النصر أمامة مباراة بعد يوم واحد في بطولة دوري أبطال اسيا، وحمداللة وبقية نجوم النصر يحتاجون للتركيز لأداء مهمتهم على أكمل وجه، نقل الموضوع من لجنة الى لجنة رغم المساحة الواسعة من الوقت تصرف غير مناسب".

#هات_إذنك

لجنة الإنضباط و لجنة الإستئناف التي "تتقاذف" موضوع #حمدالله

بينهما

النصر أمامة مباراة بعد يوم واحد في بطولة دوري أبطال أسيا

و حمدالله و بقية نجوم النصر يحتاجون للتركيز لأداء مهمتهم على أكمل وجه

نقل الموضوع من لجنة الي لجنة رغم المساحة الواسعة من الوقت تصرف غير مناسب — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) April 12, 2021

العالمي يستضيف مباريات المجموعة الرابعة في دوري الأبطال، والتي تضم السد القطري، الوحدات الأردني وفولاد خوزستان الإيراني.

ويستهل النصر مشواره بملاقاة الوحدات غدًا الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الرياض.