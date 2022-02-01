تحذير من اتحادي قبل 5 أيام ... "المالكي سيُصاب بالصليبي أمام اليابان"

لم تتوقف خسارة المنتخب السعودي اليوم في اليابان عند النقاط الثلاثة وفرصة حسم التأهل رسميًا لكأس العالم 2022، بل كذلك لاعب الوسط عبد الإله المالكي الذي لم يستطع إكمال اللقاء بعد تعرضه لإصابة عند الدقيقة الـ23.

الأخضر خسر مواجهة الساموراي ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر بهدفين نظيفين، وقد أكد المدرب هيرفي رينارد أن إصابة المالكي أثرت سلبًا على المنتخب وساهمت في الخسارة.

كيف حذر اتحادي المالكي من الإصابة بالصليبي أمام اليابان؟

التشخيص النهائي لإصابة لاعب الهلال الجديد لم يصدر بعد، لكن العديد من المصادر والمتابعين تحدثوا عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، وذلك اعتمادًا على الصور التي انتشرت له خلال وبعد الإصابة.

المالكي كان قد نشر عبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدة يوم 25 يناير الماضي أبدى خلالها سعادته بالعودة لصفوف المنتخب السعودي، وقد رد عليه أحد جماهير الاتحاد محذرًا إياه من التعرض لإصابة بالرباط الصليبي، لأنه على حد قوله حلم بذلك!

إذ كتب "حلمت بأنه جاك رباط صليبي في مباراة اليابان. انتبه لنفسك".

حلمت بأنه جاك رباط صليبي في مباراة اليابان.



انتبه لنفسك. — Ittisharp (@ittisharp) January 26, 2022

الجمهور السعودي تفاعل بقوة مع تلك التغريدة عقب المباراة، وقد جاء تناولهم لها بطابع غلب عليه السخرية، إذ طالبه البعض بالحلم بمباراة الهلال في كأس العالم للأندية، وبمستقبل ليوناردو جارديم، وببطل الدوري السعودي.

ما هو وضع المنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم؟

المنتخب السعودي كان قادرًا اليوم على حسم تأهله رسميًا للمونديال، حال حقق الفوز على اليابان، لكن ذلك لم يحدث وخسر المباراة.

الأخضر رغم تلك الخسارة حافظ على صدارته لمجموعته في التصفيات برصيد 19 نقطة، لكن الفارق مع اليابان تقلص إلى نقطة واحدة فقط، فيما سيتحدد وضع المنتخب الأسترالي، الذي يمتلك حاليًا 14 نقطة، بعد انتهاء مباراته مع عُمان، والتي ستُلعب مساء اليوم.

المنتخب السعودي سيكون مطالبًا بالفوز على الصين في المباراة القادمة لحسم التأهل رسميًا، وإلا ستتعقد الأمور وسيكون عليه خوض مواجهة حاسمة أمام أستراليا في ختام التصفيات على ملعبه.

يُشار إلى أن اللوائح تنص على تأهل المتصدر ووصيفه عن كل مجموعة مباشرة لنهائيات كأس العالم، ومن ثم سيلعب صاحبا المركز الثالث مباراة حاسمة لتأهل أحدهما للمونديال.

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