تحذير للجميع.. ليفربول سيعود أقوى بعد التوقف

الريدز لن يتأثروا بفترة توقف الدوري الكبيرة.

حذر جو جوميز لاعب ليفربول منافسي الريدز أن الفريق سيعود بعد التوقف أقوى من السابق بعد استغلالها بأفضل شكل ممكن.

وتوقف الدوري الإنجليزي منذ أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا قبل ان تعود الفرق للمرحلة الاولى من التدريبات خلال الاسبوع الماضي.

وقال جوميز في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "اعتقد أننا أقرب لبعضنا البعض الآن، كان يجب ان نتواصل بطريقة مختلفة كأفراد وأن نبقى على اتصال. كفريق كنا على اتصال دائم وواصلنا لتواصل من خلال كل شيء".

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وأضاف جوميز: "الجميع حافظ على لياقته البندية وفق الجدول الموضوع، نحن متشوقون للعودة وسنكون أقوى عند العودة. اعتدنا على وجود جدول محدد طول العام ولكطننا في ظرف خاص الآن ورمبا هذا هو التحدي الأكبر. سنعمل أيضًا على عودة التنافسية بين أفراد الفريق وهو ما افتقدناه خلال التوقف".

واختتم جوميز تصريحاته بالحديث عن أشكال شعور اللاعبين بسبب عدم الذهاب لمصفف الشعر: "بعد اللاعبين لديهم طقوس خاصة ولكن بالنسبة لي لا أرى أي مشكلة في ترك الأمور بدون ضغوط. في بعض الأوقات تكون مرحة أيضًا".



الحكومة الإنجليزية كانت قد وافقت على البدء في المرحلة الثانية من التدريبات في انتظار موافقة الأندية.

يُذكر أنه من المتوقع أن يعود الدوري الإنجليزي خلال الفترة من 12 إلى 26 يونيو في انتظار نتائج اجتماعات الأندية خلال الأسبوغ الحالي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.