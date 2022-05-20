تحذير للاتحاد: لا تسير على خطوات الهلال ولا تأمن شره
حذر الناقد الرياضي عبد الله الطويرقي الاتحاد وجمهوره من السير على خطوات الهلال والثقة الزائدة في الفوز بلقب الدوري السعودي، مشيرًا إلى أن حامل اللقب لا يُؤمَن شره أبدًا.
الهلال خسر يوم أمس نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيحاء بركلات الجزاء الترجيحية رغم أنه كان الفريق المرشح والأوفر حظًا للفوز بسبب فارق الجودة والقدرات الكبير لصالحه.
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الطويرقي حذر الاتحاديين من هذا المصير في الدوري، حيث يتنافس العميد مع الزعيم على اللقب ويتصدر الأول جدول الترتيب بفارق 6 نقاط قبل 4 جولات من النهاية، الأولى منها ستجمع الفريقين في مواجهة مباشرة يوم الإثنين القادم.
وأضاف عبر تويتر "قبل يومين، الثقه عند الهلاليين كبيرة وكنت أظن أنهم حققوا البطولة وكانت نهايتهم أليمة".
تابع "والآن أشاهد الثقة عند الاتحاديين كبيرة وخايف عليهم من نهاية مولمة تعصف بهم. نصيحة محب لا تأمنوا الهلال وحتى هو في أسوأ أحواله".
كلاسيكو الاتحاد والهلال كان من المفترض أن يُلعب يوم الأحد الماضي لكن تأجيل الجولة الـ27 من الدوري السعودي حدادًا على وفاة رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، أدى لتأجيل البطولة بالكامل لمدة 10 أيام تقريبًا.
الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 61 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مطارده الهلال، ولذا ستلعب المواجهة بينهما دورًا مباشرًا في تحديد هوية الفائز بالدوري السعودي.