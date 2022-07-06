تحذير لإدارة النصر من التورط مع مرتضى منصور: لا يرحم وسيحصد أكبر المكاسب

جدل كبير حول رغبة النصر في فسخ عقد أبو جبل

حذر الإعلامي الرياضي السعودي صالح الحناكي، إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، من التورط في ملف صفقة محمد أبو جبل؛ حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، بعد رغبة النادي في فسخ العقد.

ما هي أزمة صفقة أبو جبل؟

بحسب التقارير السعودية كافة فإن العالمي حصل بالفعل على توقيع الحارس المصري في الميركاتو الشتوي الماضي، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع الفارس الأبيض.

لكن فور انتشار أنباء التوقيع، ورغم عدم صدور أي إعلان رسمي عن الصفقة إلا أن جمهور العالمي ثار اعتراضًا على ضم جاباسكي، مطالبين بالتعاقد مع حارس من الدوريات الأوروبية.

وبالفعل استجابت إدارة النصر للضغوطات، وبحسب التقارير الإيطالية فإن النصر اتفق مع الكولومبي دافيد أوسبينا، على تمثيل الفريق بدايةً من الموسم المقبل.

لكن صفقة أبو جبل تفجرت أزمتها من جديد خلال الساعات الماضية، بعدما أكدت تقارير صحفية رغبة النادي السعودي في فسخ عقد الحارس.

التقارير أشارت إلى أن النصر يريد فسخ العقد مقابل أن يتنازل عن المقابل المادي لموسم واحد للحارس، فيما رفض الأخير وطالب بقيمة عقده المقدر بثلاث سنوات كاملًا.

لكن مصطفى أبو جبل؛ وكيل جاباسكي، نفى تمامًا صحة هذه الأنباء، وأكد أنه الحارس لن يطالب بقيمة عقده كاملًا. (طالع التفاصيل)

تحذير من مرتضى منصور:

خلال الساعات الماضية، أكدت بعض التقارير المصرية أن أبو جبل تراجع عن الرحيل عن الزمالك، وأخبر مرتضى منصور؛ رئيس النادي بقراره.

التقارير أكدت أن مرتضى لم يحدد موقفه بعد تراجع جاباسكي، رغم أنه كان قد أعلن رسميًا قبلها أن الحارس سيرحل بشكل نهائي رفقة لاعب الوسط طارق حامد.

تراجع أبو جبل وإخطاره لمرتضى أقلق الحناكي، الذي حذر إدارة النصر من رئيس القلعة البيضاء، حال تدخله في الصفقة.

وكتب الحناكي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إذا تبنى مرتضى منصور قضية محمد أبوجبل .. فسيتورطون .. مرتضى داهية لا يرحم وسينتهز الفرصة لحصد أكبر المكاسب المادية ولن يقبل بحلول وسط مثل إعارة او بيع عقد".

وأضاف: "مرتضى سيطلب مشاركة اللاعب أو إنهاء العقد ودفعه كاملًا (٢١مليون مقابل ٣ سنوات) .. بل يهدد بعقوبات وغرامات أخرى من خلال فيفا".

اذا تبنى #مرتضى_منصور قضية #محمد_ابوجبل .. فسيتورطون ..

مرتضى داهية لايرحم وسينتهز الفرصة لحصد أكبر المكاسب المادية ولن يقبل بحلول وسط مثل إعارة او بيع عقد ..

سيطلب مشاركة اللاعب او إنهاء العقد ودفعه كاملاً (٢١مليون مقابل ٣ سنوات) ..

بل يهدد بعقوبات وغرامات اخرى من خلال فيفا . — صالح الحناكي (@SA_ALHENAKI) July 5, 2022

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