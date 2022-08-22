تحدي الثمانية آلاف كيلو .. مشجعان فرنسيان يتجهان لقطر بدراجات هوائية!

رحلة خاصة من فرنسا إلى الدوحة

قرر المواطنان الفرنسيان مهدي بلميسا وجابريل مارتين، السفر إلى قطر لتشجيع منتخب فرنسا عن طريق الدراجة الهوائية.

وتقام بطولة كأس العالم 2022 في قطر بداية من يوم 20 نوفمبر القادم، حتى يوم 18 ديسمبر.

سيقطع الشابان الفرنسيان حوالى ثمانية آلاف كيلو متر مربع من دولة فرنسا حتى الدوحة من أجل دعم أبطال كأس العالم 2018، في مهمة للحفاظ على اللقب وفقًا للتقرير المصور الذي ذاعته قناة "بي إن سبورتس".

رحلة بالدراجات الهوائية إلى الدوحة

منتخب فرنسا يتواجد في المجموعة الرابعة بكأس العالم 2022 المقام في قطر بشهر نوفمبر القادم، بجوار كلًا من أستراليا وتونس والدنمارك.

وينطلق الفتيان بخوذاتهم وقميص منتخب الديوك على صدورهم من أمام ستاد دو فرانس متوجهين نحو قطر، حالمين معهم 20 كليو جرام على ظهر الدراجة، بها الزائد والمتاع للرحلة الشاقة التى تنتظرهما.

وتبدأ خطتهم بالوصول إلى إسطنبول بعد شهر من الانطلاق ثم عبور تركيا وإيران قبل استقلال عبارة إلى الإمارت منها ينطلقان نحو الدوحة والوصول قبل أيام من المباراة الأولى لمنتخب فرنسا مع أستراليا.

المشجعان الفرنسيان يروجان بهذه الرحلة عن بديل أكثر استدامة للسفر، في أول مونديال خالي من انبعاثات الكربون، وخصص الفتيان صفحة على الإنستجرام من أجل توثيق الرحلة لحظة بلحظة.

يذكر أن منتخب فرنسا يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة منتخب أستراليا يوم 22 نوفمبر القادم.