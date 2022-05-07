تحديد 3 مباريات ودية .. الكشف عن خطة إعداد المنتخب السعودي لكأس العالم

أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم خطة إعداده استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام خلال الشتاء القادم في قطر، وقد تضمنت إقامة 4 مباريات ودية تم تحديد 3 منها.

المنتخب السعودي تأهل لمونديال قطر بعد تصدره مجموعته في التصفيات الآسيوية بجدارة واستحقاق، لكن آماله في تكرار إنجاز كأس العالم 1994 بالصعود لدور الـ16 تعرض لضربة قوية بوقوعه في مجموعة صعبة جدًا ضمت بجانبه منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

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المرحلتان الأولى والثانية من إعداد الأخضر لمونديال قطر الذي سينطلق في نوفمبر القادم تتضمنان إقامة معسكرين إعدادين في مدينة إليكانتي الإسبانية خلال فترة أيام فيفا لشهري يونيو وسبتمبر القادمين، وذلك كما أعلن حساب المنتخب على تويتر في وقت مبكر من فجر اليوم السبت.

وسيخوض المنتخب السعودي خلال المرحلة الأولى مباراتين وديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، الأولى أمام كولومبيا في الخامس من يونيو القادم والثانية ضد فنزيولا في التاسع من نفس الشهر، وسيستمر المعسكر من 31 مايو حتى التاسع من يونيو.

المرحلة الثانية من الإعداد ستكون خلال الفترة من 17 الى 27 سبتمبر وسيلعب الأخضر الذي يقوده الفرنسي هيرفي رينارد مباراتين وديتين كذلك، تم تحديد الأولى منهما وستكون أمام الإكوادور في الـ23 من سبتمبر، فيما سيتم تحديد الثانية لاحقًا.

يُذكر أن السعودية ستواجه الأرجنتين في افتتاح مشوار المونديال، ثم ستكون المباراة الثانية أمام بولندا وأخيرًا الختام ضد المكسيك.