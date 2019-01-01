تحديد موعد البت في مصير باريس سان جيرمان وسيتي أمام القضاء

قواعد اللعب النظيف هي السبب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية إسبانية أن تم تحديد موعد البت في التحقيق القضائي بخصوص خرق باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي لقواعد اللعب النظيف.

وتم فتح تحقيق مع الناديين بنهاية العام الماضي بسبب عدم التزامهم بقوانين الاتحاد الأوروبي المالية، وتم تصعيد الأمر للمحكمة الرياضية.

وأفادت "آس" أن المحكمة ستصدر حكمها بنهاية الشهر الجاري، وتحدثت عن احتمالية توقيع عقوبات قوية بحق الناديين.

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وقال التقرير إن الناديين مهددين بالحرمان من المشاركة الأوروبية وعقوبات مالية قوية قد تدفعهم لبيع نجومهم من أجل تفاديها.

وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي استعاد برئيس وزراء بلجيكا الأسبق يفيس ليتيرم لتجهيز تحقيق حول أوضاع الناديين الاقتصادية ووجود تلاعب من عدمه.

ويتواجد الناديان في دور الستة عشر من دوري الأبطال، إذ يلعب بطل فرنسا مع مانشستر يونايتد، بينما يقابل سيتي شالكه الألماني.