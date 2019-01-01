تحديد موعد عودة هوساوي للمباريات مع أهلي جدة

أهلي جدة يقترب من استعادة معتز هوساوي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن موعد عودة معتز هوساوي إلى صفوف أهلي جدة من جديد بعد الإصابة التي لحقت به.

وكان معتز قد ابتعد الموسم الأخير عن الأهلي بسبب شفائه من إصابة في الرئة، وتعافى منها مؤخرًا مستعدًا للعودة للمباريات مع الراقي مرة أخرى.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن معتز سيعود للمباريات خلال الشهر المقبل، بعد خوضه برامج تأهيلية.

وأشارت التقارير أن الجهاز الطبي لأهلي جدة وضع للاعب برنامج تأهيلي مكون من جزئين استعدادًا للظهور في المباريات خلال الفترة القادمة.

ويعد معتز هوساوي من أبرز المدافعين في الدوري السعودي للمحترفين، إلا أن الإصابة ابعدته لفترة ليست بقليلة عن صفوف الأهلي.