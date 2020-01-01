تحديد موعد عودة سواربز لتدريبات برشلونة

تقارير صحفية إسبانية تحدد موعد عودة لويس سواريز لتدريبات برشلونة من جديد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن موعد عودة النجم الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة لتدريبات الفريق.

جاء هذا بحسب ما كشفت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن اللاعب سيعود للتدريبات مع الفريق خلال عشر أيام بعد شفائه بشكل كامل من إصابته.

وكان سواريز قد خضع لعملية جراحية قبل عدة أشهر على مستوى الركبة، حيث كان من الموقع أن يستمر غيابه عن الملاعب لنهاية الموسم الجاري.

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وسيعمل النجم الأوروجوياني خلال الأيام المقبلة على تقوية عضلات الفخذ الأمامية لمساعدته بشكل أفضل عندما يعود للتدريبات بشكل كامل رفقة الفريق.

وكانت الحكومة الإسبانية قد سمحت بتطبيق المرحلة الثالثة من عودة التدريبات للفرق الرياضية، بحيث تعود بشكل جماعي بحد أقصى عشرة أفراد في المرة الواحدة.

ويستعد نادي برشلونة في الوقت الحالي رفقة بقية الأندية الإسبانية لعودة بطولة الدوري، حيث تشير تقارير عديدة إلى إمكانية العودة منتصف يونيو القادم.

جدير بالذكر أن نادي برشلونة يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد، الذي كان قد فقد الصدارة عقب الخسارة من ريال بيتيس.