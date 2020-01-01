تحديد موعد بطولة السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية

الاتحاد الإسباني يحدد موعد إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني والتي ستقام في المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مواعيد إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني للعام الثاني على التوالي في المملكة العربية السعودية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن الاتحاد الإسباني استقر على الفترة بين 13 و16 من يناير مطلع العام الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن النصف نهائي الأول سيقام يوم 13 على أن يقام النصف نهائي الثاني بعده بـ 24 ساعة.

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وستقام مباراة النهائي بيوم 16 مما يعني أن الفريق الصاعد من النصف نهائي الثاني سيحصل على راحة أقل من الأول بـ 24 ساعة كاملين.

ومن المقرر أن يشارك في البطولة ريال مدريد كبطل الدوري الإسباني عن العام الماضي، ومعه برشلونة كوصيف البطولة.

وفي المقابل سيشارك فريق أتلتيك بيلباو ومعه ريال سوسييداد بسبب تواجدهم في المباراة النهائي لبطولة الكأس.

وكان من المفترض أن يواجه ريال مدريد وصيف بطولة الكأس لكن النهائي لم يلعب بعد بسبب فيروس كورونا وضغط الموسم الماضي.

ويملك الاتحاد السعودي عقدًا لمدة ثلاث سنوات لإقامة بطولة كأس السوبر في السعودية على أن يحصل على مبلغ 120 مليون يورو، يتم توزيع نصفهم على الأندية المشاركة دون الإفصاح عن النسب النهائية.