تحديد ملاعب الهلال والشباب بدوري أبطال آسيا

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، الملاعب التي ستقام عليها مباريات المجموعات التي ستقام مبارياتها في المملكة العربية السعودية، ببطولة دوري أبطال آسيا 2022.

ويمثل الكرة السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا 2022؛ 4 فرق وهي الهلال والشباب والتعاون والفيصلي.

أين ستقام مباريات الهلال والشباب؟

أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم وافق على طلب ناديي الهلال والشباب، بلعب مبارياتهما بدوري أبطال آسيا، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض "الملز".

وتنطلق بطولة دوري أبطال آسيا يوم 7 أبريل القادم، حيث ستقام مباريات دور المجموعات لمنطقة الغرب في المملكة العربية السعودية.

وأضافت الصحيفة أنه سيتم التنسيق بين إدارتي ناديي الهلال والشباب على جدولة المواجهات، بحيث لا تتعارض المباريات في وقت أو يوم واحد.

أين ستقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية؟

ومن المقرر أن تُجرى مباريات المجموعتين الأولى والثانية اللتين يستضيفهما الهلال والشباب، على ملعب الملك فهد الدولي.

وتضم مجموعة الهلال "حامل اللقب" أندية الريان القطري والاستقلال الطاجيكي، بجانب الفائز من مباراة الشارقة الإماراتي أمام الزوراء العراقي.

بينما تضم مجموعة فريق نادي الشباب أندية مومباي سيتي الهندي والجزيرة الإماراتي والقوة الجوية العراقي.

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