تحديد فترة غياب ديمبيلي عن برشلونة للإصابة

تعرف على المباريات التي لن يلعبها ديمبيلي مع برشلونة

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

تعرض عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة، لإصابة قبل مواجهة خيتافي في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

برشلونة خرج منتصرًا للمرة الأولى خارج "كامب نو" منذ أبريل الماضي بعد الفوز بثنائية نظيفة على خيتافي.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ إصابة ديمبيلي تشبه ما تعرض له أمام أتلتيك بلباو في الجولة الأولى من الليجا وتسببت في غيابه عن الملاعب 34 يومًا ولم يشارك في 6 مباريات.

وأوضحت أنّ اللاعب قد يغيب نحو شهر أيضًا وعليه لن يشارك ضد إشبيلية وإيبار وإنتر وقد يتواجد بعد فترة التوقف الدولي.

وكان النادي الكتالوني قد ذكر في بيانه أنّ الفرنسي سوف يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية اليوم، الأحد، للوقوف على حالته الصحية.

جدير بالذكر أنّ ديمبيلي لم يشارك سوى في الشوط الثاني من لقاء فياريال في الجولة السادسة قبل أن تعاوده الإصابة.