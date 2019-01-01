تحديد توقيت مباراتي منتخب مصر أمام تنزانيا وغينيا

منتخب مصر يستعد للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن موعد مباراتي منتخب مصر الوديتين قبل كأس الأمم الإفريقية 2019 المقرر إقامتها على أرضه.

ويواجه منتخب مصر كلًا من تنزانيا وغينيا، وديًا، ضمن المرحلة الإعدادية للمنتخب قبل خوض منافسات البطولة المقبلة خلال شهر يونيو.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن الجهاز الإداري للمنتخب بقيادة إيهاب لهيطة قد اتفق على التاسعة مساءًا موعدًا لمباراتي الفراعنة الودية.

وتقام المباراتين يومي 13 و16 يونيو المقبلين، ضمن فترة الإعداد لمنتخب مصر قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية حيث يسعى لتحقيق اللقب.

وتستضيف مصر البطولة في الفترة ما بين 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها.

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ووقع المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى من المنافسات بجوار كلًا من الكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوي.