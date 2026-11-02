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FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
GOAL
ترجمه

تحديث جديد.. هاري كين يكشف تفاصيل مثيرة للاهتمام حول مفاوضات التجديد مع بايرن ميونخ!

الدوري الألماني لكرة القدم للسيدات
بايرن ميونخ للسيدات
هاري كين

متى سيُمدد هاري كين عقده مع بايرن ميونخ؟ يبدو أن الأمر لن يستغرق وقتاً طويلاً، وفقاً لما كشف عنه المهاجم مساء يوم الإثنين.

وقال كين خلال المؤتمر الصحفي لبايرن ميونخ قبل رحلتهم في دوري أبطال أوروبا لمواجهة أتلتيكو في مدريد: "أقول إنها مسألة أيام".

وفي حديثه عن المحادثات مع مسؤولي بايرن ميونخ، أضاف اللاعب الإنجليزي: "جرت محادثات جيدة خلال عطلة نهاية الأسبوع ومرة أخرى اليوم. أعلم أنني أواصل القول إننا قريبون، لكننا الآن قريبون جداً بالفعل، فالتفاصيل تبقى تفاصيل في أي عقد".

وتابع: "تم الاتفاق بالفعل على العديد من النقاط الأكبر ونحن سعداء بها، لكن كل عقد يتضمن الكثير من الأمور الصغيرة التي يجب أخذها في الاعتبار، والتفاصيل الطفيفة التي يتعين في النهاية على المحامين تسويتها".

وخلص كين إلى القول: "في المجمل، أقول إنها أيام وليست أسابيع. سارت المحادثات بشكل جيد مرة أخرى اليوم. آمل أن نكون في الأيام القليلة المقبلة في وضع يسمح لنا بإنهاء الأمر".

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الدوري الألماني لكرة القدم للسيدات

06 نوفمبر 2026

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وتشير الشائعات إلى أن كين سيوقع عقداً مع بايرن ميونخ حتى عام 2029، رغم أن بعض المصادر أفادت بعقد جديد حتى عام 2030.

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images

هاري كين مع بايرن ميونخ: 156 هدفاً في 160 مباراة

في مطلع أكتوبر، أفادت كل من Sky وBild بحدوث اختراق في المفاوضات بين كين وحامل الرقم القياسي من الأبطال في ألمانيا. وأوضح الرئيس هربرت هاينر لاحقاً ما كان لا يزال يعيق الاتفاق النهائي.

وقال هاينر لصحيفة Bild: "هناك العديد من التفاصيل المتعلقة بالأمر. حقوق الصورة، والحقوق الشخصية وما إلى ذلك. سنسوي هذه التفاصيل. الأمر لا يتعلق بمدة العقد أو أي شيء من هذا القبيل". وأضاف: "أنا متفائل جداً. أعلم من يان دريزن ومجلس إدارتنا أن المحادثات تسير بشكل جيد للغاية. يشعر هاري وعائلته براحة بالغة في ميونخ. أنا متفائل جداً جداً بأن الأمر سيُنجز قريباً".

انضم كين إلى بايرن ميونخ قادماً من توتنهام في عام 2023. ودفع بايرن مبلغاً أساسياً قدره 95 مليون يورو مقابل اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً. وسجل منذ ذلك الحين 156 هدفاً وصنع 41 في 160 مباراة رسمية. وفاز مؤخراً بجائزة الكرة الذهبية المرموقة.

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