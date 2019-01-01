تحت قيادة نسائية - الترجي يسقط أمام البنزرتي والنجم الساحلي يحسم قمة الأفريقي

اليوم - أُسدل الستار على الدوري التونسي والذي حسم لقبه الترجي لصالحه قبل جولات من النهاية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اختتم الترجي؛ بطل الدوري التونسي، مشواره في المسابقة بهزيمة جديدة أمام البنزرتي بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب رادس، ضمن الجولة الـ26 والأخيرة.

المباراة أقيمت تحت قيادة تحكيمية نسائية من الحكمة الدولية درصاف الفنواطي، والتي تعد أول حكمة عربية تدير مباراة بالدوري التونسي.

الضيوف تقدموًا سريعًا بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول عن طريق حسام الحباسي، ولم يتأخروا كثيرًا لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 22 بأقدام بوباكار تراوري.

وقلص باب سويقة الفارق في الوقت الضائع من الشوط الأول، بإحراز هدفه الوحيد في الدقيقة 49 من عمر المباراة عن طريق بلال الماجري.

الهزيمة هي الثالثة على التوالي للترجي في الدوري التونسي، ليتجمد رصيده عند النقطة 56، والتي حسم منها لقب الدوري لصالحه، بينما ارتفع رصيد البنزرتي إلى النقطة 35 في المركز السادس.

في إطار الجولة نفسها، حسم النجم الساحلي لقاء القمة أمام الأفريقي لصالحه بثنائية نظيفة، على ملعب سوسة.

جوهرة الساحل أحرز هدفه الأول في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول عن طريق صدام بن عزيزة، وفي اللحظات الأخيرة من الشوط نفسه، أضاف ماهر الحناشي الهدف الثاني.

النجم رفع رصيده إلى النقطة 54 في المركز الثاني، بينما تجمد الأفريقي عند النقطة 37 في المركز الخامس بجدول الترتيب.

أما الصفاقسي فأنهى الموسم بالفوز أمام اتحاد بن قردان بثنائية نظيفة، على ملعب الطيب المهيري.

الدقيقة الثامنة من بعد صافرة البداية، شهدت الهدف الأول للسي آس آس عن طريق عزمي غومة، وفي الدقيقة 26 جاء الهدف الثاني عن طريق علاء الدين المرزوقي.

بهذا الفوز رفع يوفنتوس العرب رصيده إلى النقطة 49 في المركز الثالث، فيما تجمد بن قردان عند 38 نقطة في المركز الرابع.