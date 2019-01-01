تحت أنظار ميهايلوفيتش بولونيا يحقق فوزه الأول في مباراة درامية أمام سبال

بولونيا يخطف فوزه الأول في الوقت القاتل علي حساب سبال

فيسبوك تويتر بلال محمد

نجح فريق بولونيا في تحقيق فوزه الأول بالدوري الإيطالي هذا الموسم، أمام سبال في الوقت القاتل من المباراة، التي حضرها سينيسا ميهايلوفيتش مدرب الفريق.

ويعاني ميهايلوفيتش من سرطان الدم، ولكنه أصر على التواجد مع فريقه منذ المباراة الافتتاحية الأسبوع الماضي، والتي انتهت بالتعادل، وقام المدرب الصربي بتحية الجماهير وشكرهم على دعمه عقب اللقاء.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة، تمكن سوريانو من خطف هدف الفوز، الذي أهداه إلى مدربه بكرة رأسية سكنت شباك الضيوف.

وبهذه النتيجة يتصدر بولونيا جدول الدوري بأربع نقاط، بصورة مؤقته لحين انتهاء مباريات الجولة، وتعادل بولونيا في الجولة الأولى بهدف لكل فريق أمام فيرونا.

ويتذيل سبال ترتيب الدوري دون أي نقطة، بعد هزيمة من أتلاتنا في الجولة الأولى بثلاثة أهداف لهدف، ثم هزيمة اليوم.