تحالف عربي أو إيطالي .. حلول أمام السعودية لتنظيم كأس العالم 2030

هل سينجح الملف السعودي أمام فيفا؟

كشفت تقارير صحفية، عن آخر تطورات دراسة المملكة العربية السعودية، للتقدم بملف لاستضافة بطولة كأس العالم 2030، وذلك في ظل وجود منافسة شرسة من بعض التحالفات للفوز بملف الاستضافة.

وأشارت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية، إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، يشجع الدول على تنظيم مشترك لبطولة كأس العالم 2030، وذلك بهدف تقليل الأعباء المالية على الدول من استضافة الحدث، في ظل ارتفاع عدد المنتخبات بداية من نسخة 2026 إلى 48 منتخبًا، وهو ما يعني أن هناك 80 مباراة إضافية.

الشبكة الأمريكية أكدت على أن شركة "بوسطن للاستشارات" الأمريكية، قدمت اقتراحين للمملكة العربية السعودية، لكي يتم تنظيم كأس العالم 2030 بالاشتراك مع دول أخرى وليس بشكل منفرد.

الاقتراح الأول يفيد بأن تتقدم السعودية بملف مشترك مع كلًا من مصر والمغرب، ولكن ما يعيق هذا الأمر، أن مصر والمغرب يحتاجات لإجراء تحسينات ضخمة في البنية التحتية.

وأما عن الاقتراح الثاني، فهو تقديم ملف مشترك مع إيطاليا لاستضافة المونديال، وهو الأمر الذي سيقوي الملف السعودي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسيواجه الملف السعودي الإيطالي؛ التحالف البريطاني والذي حدث بين إنجلترا وجمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز، وأيضًا التحالف بين إسبانيا والبرتغال.

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تقرير الشبكة الأمريكية ألمح إلى أن العلاقات بين السعودية وإيطاليا أصبحت قوية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد إقامة كأس السوبر الإيطالي في المملكة العربية السعودية.

ومن المحتمل أن تقوم المملكة العربية السعودية، بإنشاء شبكة رياضية تليفزيونية، وستكون أول الحقوق التي ستحصل عليها هي بث مباريات الدوري الإيطالي.